Госкомитет нацбезопасности, который расследует четыре уголовных дела связанных с рудником Кумтор, подготовил предварительные итоги расследования.

«Клооп» рассказывает главное о том, к чему пришло следствие по делу «Кумтора» на сегодня.

Первые соглашения по «Кумтору»

В ГКНБ отметили, что следствие собрало доказательства и «пришло к обоснованным выводам о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами “Камеко” и Centerra Gold Inc.» при заключении соглашений, различных дополнений и изменений, связанных с работой рудника Кумтор.

В Госкомитете подчеркнули, что условия соглашений «не отвечали коренным интересам народа Кыргызстана».

По факту заключения Генерального соглашения в 1992 году и внесении в него изменений в 1994 году заочно к уголовной ответственности привлечены первый беглый президент страны Аскар Акаев и бывший президент госконцерна «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов. В розыск же объявили бизнесмена и экс-председатель Комитета по реконструкции и развитию экономики Бориса Бирштейна*.

Борис Бирштейн и Аскар Акаев. Фото: kaktus.media

*«Камеко» получила право на разработку при посредничестве «Сиабеко», которую возглавлял бизнесмен Борис Бирштейн. Позже бизнесмена в своей статье «Роковое золото Кыргызстана» политик Осмонакун Ибраимов назовёт «аферистом международного масштаба».

Кроме того Акаева досрочно привлекли к уголовной ответственности по факту реструктуризации Генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

*Если раньше Кыргызстан владел более 66% в проекте «Кумтор», то по после реструктуризации проекта её доля снизилась в два раза. В 2003 году «Камеко» предложила создать Centerra, передать ей «Кумтор Голд Компани» и все активы компании, а затем поделить долю.

Правительство Кыргызстана согласилось. В итоге после реструктуризации республика в лице «Кыргызалтына» получила в Centerra долю в 33%, а «Камеко» — 67%.

Позже госкомиссия по «Кумтору» 2013 года назовёт это соглашение «самым невыгодным» и отметят, что, подписав его, «кыргызская сторона существенно ограничила свои права по управлению проектом “Кумтор”».

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Соглашения 2009 года

Кроме того, следствие дало юридическую оценку и другим соглашениям связанных с работой рудника Кумтор. Так, следствие установило, что при заключении соглашения с новыми условиями в 2009 году «высшие должностные лица страны, осознавая невыгодность условий соглашений, заключенных в 1992, 1994 и 2003 годах, ставя интересы Centerra выше национальных, умышленно предоставили неограниченные возможности данной компании в ущерб экологии и экономическим интересам республики».

«По данному эпизоду уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-премьер-министру страны Игорю Чудинову и бывшему председателю правления «Кыргызалтына» Алмазбеку Джакыпову», — сообщили в ГКНБ.

Кроме того, в розыск объявлены: второй беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, его сын Максим Бакиев, бывший директор Госагентства геологии и недропользования Капар Курманалиев, председатель совета директоров Андрей Елисеев, представитель инвестора Андрей Сазанов.

Курманбек и Максим Бакиевы

Последующие соглашения

В ГКНБ также сообщили, что следствие установило факты совершения преступлений в интересах Centerra в период 2012 по 2014 годы в ущерб интересам страны.

По данным ГКНБ, по этому факту к ответственности привлечены:

экс-премьер-министр Омурбек Бабанов. Находится за границей;

бывший вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Отпущен под подписку о невыезде;

экс-спикер парламента и депутат Асылбек Жээнбеков. Находится в СИЗО ГКНБ;

депутат Алмаз Баатырбеков. Находится под стражей;

экс-депутаты Талант Узакбаев и Исхак Пирматов. Первый признан виновным в коррупции по этому делу и оштрафован на 300 тысяч сомов. Пирматов пошёл на сделку со следствием и его отпустили под домашний арест;

бывший представитель президента в парламенте Данияр Нарымбаев. Он находится под стражей;

бывший представитель правительства Динаре Молдошевой. Ей вручили уведомление о подозрении.

«С учетом установленных расследованием фактов коррупции и не отвечающим интересам народа Кыргызстана условий соглашений с канадскими инвесторами, следствием совместно с Генпрокуратурой республики инициирован процесс денонсации соглашений по проекту “Кумтор”», — сообщили в ГКНБ.

По данным Госкомитета, следствие по эпизодам 1992-2009 годов находится на завершающем этапе. В ГКНБ добавили, что по фактам заключения последующих соглашений по «Кумтору» и внесения изменений в Водный кодекс в 2017 году продолжается расследование.