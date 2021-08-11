Гражданский активист Мелис Аспеков госпитализирован из СИЗО-1 в Наццентр кардиологии. У него случился инфаркт 9 августа.

По словам его брата, Азамата Аспекова, заключенному активисту вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь.

«Это халатность Госслужбы исполнения наказаний. Три дня назад он говорил, что у него не работают руки, плохо чувствует себя. Они отправили к нему молодую врачиху, которая сказала, что все хорошо. Как он сейчас, я не знаю, потому что его ввели в кому», — рассказал Азамат Аспеков.

Ранее в сети распространилось видео с госпитализации гражданского активиста. В нем дежурный врач Наццентра кардиологии пояснила, что инфаркт случился еще 9 августа, состояние пациента тяжелое.

Дело Аспекова

Активиста Мелиса Аспекова задержали в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу».

По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия. После этого, Садыр Жапаров будучи кандидатом на пост президента прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

Затем, уже в мае этого года, Аспеков сделал заявление о том, что Садыр Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и у его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в фейсбуке.

После этого Жээнбековы подали в суд иск о защите чести, достоинства на 1 млн сомов. Однако Аламединский районный суд вернул иск истцам, так как он был написан не на кыргызском языке.

12 мая в фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нём утверждалось, что сотрудники в течении трёх месяцев Аспекова пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева. В публикации были несколько фотографий с гематомами на теле Аспекова.

В ГКНБ 14 мая информацию о пытках опровергли и сообщили, что эту информацию «расценивают как попытку введения в заблуждение общественность».

После этого 24 мая ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, Аспеков обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника.