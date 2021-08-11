В Оше оштрафованы на 260 тысяч сомов двое мужчин, представившиеся членами ОПГ и вымогавшие деньги у бизнесмена. Ошский городской суд вынес такое решение 26 июля.

Издание Turmush , корреспондент которого был на судебном процессе, сообщает, что задержанные признали вину и пошли на сделку со следствием. Одному из них 51 год, второму 35 лет.

Мужчин арестовали в марте 2021 года сотрудники ГКНБ по подозрению в вымогательстве. По версии спецслужбы, подозреваемые называли себя членами ОПГ и вымогали у гражданина Т.А. $28 тысяч.

Также, подозреваемые требовали у пострадавшего все движимое и недвижимое имущество переоформить на их имя. В рамках спецоперации были задержаны граждане А.А.И и Б.М.С во время получения $ 1000.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство», задержанные были доставлены в СИЗО Ошского управления ГКНБ, а затем выпущены под домашний арест.