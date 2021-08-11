Заместителем полномочного представителя президента по Ошской области назначен Данияр Жаныкулов. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь представительства Эрмек Муратбек уулу. По его информации, Жаныкулова представили коллективу 10 августа.

Ранее пост заместителя главы Ошской области занимал Ахмаджан Мухаммадов. Он покинул должность в связи с назначением на пост руководителя управления статистики по Ошской области.

Данияру Жаныкулову — 41 год. Ранее он работал руководителем отдела по связям с общественностью в компании «Альянс-Алтын». Свой профессиональный путь начал в 2001 году ведущим в программе «Ала-Тоо» Государственной телерадиокорпорации.

Кроме этого, он побывал главным продюсером на госканале ЭлТР, пресс-секретарем в министерстве Культуры и информации, затем помощником министра.

С 2011 года по 2014 год Жаныкулов был заместителем председателя политической партии «Ата-Журт». На апрельских выборах -2021 он пытался пройти в горкенеш города Шопоков от партии «Ата-Журт Кыргызстан».



Полномочным представителем президента в Ошской области с недавнего времени является Зиядин Жамалдинов. Его назначили 22 июля. Джамалдинов был депутатом парламента шестого созыва в 2015 году от «Өнүгүү-Прогресс». Он подал в отставку в октябре прошлого года, чтобы баллотироваться на парламентских выборах результаты, которых были отменены. На выборах он числился в списках партии «Бутун-Кыргызстан».