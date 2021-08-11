Пресс-служба Ошского горсуда сообщила, что 21 июня суд прекратил дело экс-главы Савайского айыл окмоту Мунарбека Сайпидинова. Его подозревали в злоупотреблении должностным положением.

«В связи с истечением срока отбытия наказания Мунарбек Сайпидинов освобожден от уголовной ответственности, производство по его делу прекращено», — пояснили в суде.

Кто такой Сайпидинов?

Мунарбек Сайпидинов.

Мунарбек Сайпидинов — названный сын экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова, признанного виновным в коррупции, после того как журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP провели серию расследование о его причастности к выводу $700 долларов из Кыргызстана.

Бывший руководитель Савайского айыл окмоту известен тем, что вывесил фотографию названного отца в рабочем кабинете. А его видео, снятые во время отдыха в Дубаи, широко обсуждались в соцсетях. По мнению интернет-пользователей, своими действиями на видео Сайпидинов нарушил этику госслужащего.

Сайпидинов 12 января этого года был задержан сотрудниками ГКНБ по статье «Злоупотребление служебным положением». По информации пресс-службы ГКНБ, он в сговоре с другими должностными лицами, завысил цену строительства школы в селе Савай. Также он передал здание в эксплуатацию, несмотря на то, что школа была построена с нарушениями.

Однако через два дня он оплатил 1 млн сомов государству и был отпущен под домашний арест. 16 января он был освобожден от занимаемой должности на время следствия.

До ареста Сайпидинова 19 ноября в его доме был проведен обыск со стороны ГКНБ — причиной обыска стало дело, которое было заведено по статье «Создание или участие в организованной группировке».

Позже Сайпидинов через соцсети обратился к Камчыбеку Ташиеву с просьбой о встрече. По его словам, на него оказывали давление из-за того, что он является названным сыном Матраимова. Ему удалось встретиться с Ташиевым 23 января.