Кыргызстанец Арстанбек Базаркулов завоевал золотую и бронзовую медали на международном турнире по паралёгкой атлетике в Болу (Турция), который прошел 1-2 августа. Об этом сообщило Госагентство спорта и молодежи.

Отмечается, что золотую медаль спортсмен выиграл по толканию ядра, а в метании копья стал бронзовым призёром.

В Госагентстве также пояснили, что турнир в Турции был подготовкой к Паралимпийским играм*, которые должны пройти с 24 августа по 5 сентября в Токио. Базаркулов завоевал на них первую лицензию в мае 2021 года.

*Паралимпийские игры — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Их традиционно проводят после Олимпийских игр на тех же площадках.

Арстанбек Базаркулов участвовал в Паралимпийских играх в 2016 году в Бразилии и занял 9-е место по толканию ядра. Он — первый кыргызстанец, получивший путевку на Паралимпийские игры.