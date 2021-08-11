Кыргызский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев впервые вошел в топ-15 бойцов UFC в легком весе. Он занял 14-е место в рейтинге Ultimate Fighting Championship.

На первой строчке этого списка стоит Дастин Порье, Конор Макгрегор — на девятой.

Ранее, 7 августа, Физиев одержал победу над американцем Бобби Грином на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США). Этот бой был признан боем вечера. Оба спортсмена получили за него бонус по $50 тысяч.

Эта победа стала четвертой подряд для кыргызстанца в рамках UFC. Теперь в его карьере четыре победы и одно поражение.

В декабре 2020 года Физиев нокаутировал своего соперника бразильца Ренато Мойкано в первом раунде и также получил бонус $50 тысяч за «Выступление вечера».