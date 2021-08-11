5 августа в соцсетях появилось видео, как в центре развлечений MagicCity мужчина напал на сотрудницу центра. По словам администратора MagicCity Тимура Джунусова, мужчину не устроило то, что его обслуживали на русском языке.

Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Высказались о нём и российские политики с призывом разорвать с Кыргызстаном торгово-экономические связи.

Но эксперты считают, что так политики лишь играют на публику перед выборами в Госдуму, а в МИДе Кыргызстана призвали российские власти «единичные случаи бытового национализма не представлять как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в стране».

Рассказываем всё о произошедшем и реакции на неё.

Реакция милиции и ГКНБ

По словам администратора MagicCity, сам инцидент произошёл 2 августа.

Нападение на сотрудницу MagicCity. Фото: скриншот с записи камеры видеонаблюдения

ГУВД Бишкека 6 августа сообщило, что милиция нашла мужчину и зарегистрировала данный инцидент в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство». Затем стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении нападавшего мужчины по этой статье.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, но пострадавшая «отказалась от прохождения освидетельствования, ссылаясь на незначительный нанесённый вред ее здоровью». Кроме того, назначили судебно-лингвистическую экспертизу и после неё будут решать вопрос о переквалификации досудебного производства.

Позже ГКНБ объявил официальное предостережение мужчине, который напал на девушку. В ГКНБ подчеркнули, что в соответствии с Конституцией, русский язык в стране действует на полных законных основаниях: кыргызский язык является государственным, русский — официальным.

«Дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно-наказуемым деянием в виде лишения свободы до 10 лет», — напомнили в Госкомитете.

Реакция российской стороны

Первым на инцидент отреагировал посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.

«Обратил внимание на очередной факт бытового национализма в одном из детских центров в Бишкеке. Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным. Нельзя не осуждать любые, а тем более агрессивные действия на почве национальной неприязни, которые не способствуют сохранению мира и межэтнического согласия», — написал посол 6 августа.

Он отметил, что посольство намерено обратиться к кыргызским властям для адекватной оценки ситуации.

Позже на этот случай обратили внимание и в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). 8 августа член совета Кирилл Вышинский отметил, что «члены комиссии СПЧ выражают серьезную озабоченность по поводу участившихся случаев недружественных действий в отношении наших соотечественников в Кыргызстане».

«В основе этих проявлений — попытка ущемить русскоязычных людей по языковому и национальному признаку», — считает он.

Позже стало известно, что Совет Госдумы принял решение подготовить обращение на имя спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова из-за случая в MagicCity. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в обращении к Мамытову они попросят взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку. По его словам, соответствующее поручение уже дано профильному комитету Госдумы.

Кроме того, он заявил, что российские депутаты предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих жителей.

Но ярче всех, пожалуй, по этой теме высказался российский политик и депутат Госдумы Владимир Жириновский. Он предложил «немедленно» отозвать посла России из Кыргызстана и «разорвать со страной торгово-экономические связи».

Кроме того, по его словам, необходимо также «выставить самый жесткий пикет у кыргызского посольства».

«Я лично приеду. И в самой жесткой форме мы потребуем депортации рабочих Кыргызстана из России», — заявил он.

Политик Владимир Жириновский у здания посольство Кыргызстана в России. Фото: телеграм-канал Жириновского

Затем политик вошёл в здание посольство Кыргызстана и встретился с послом Гульнарой-Кларой Самат. На встрече, посол отметила, что «подобного рода проявления и провокации имеет место быть в любой стране и в данном случае, произошедшее событие рассматривается, как инцидент на бытовом уровне».

«Стороны сошлись во мнении в том, что такая ситуация может быть использована лицами, которые заинтересованы в дестабилизации двусторонних отношений, в связи с чем, такие инциденты не могут служить основанием для ухудшения взаимных отношений», — сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По данным посольство, по итогам встречи стороны отметили, что сейчас двусторонние отношения между странами «носят исключительно дружеский и стратегический характер».

Встреча главы МИД и посла России

По этому инциденту министр иностранных дел Руслан Казакбаев 10 августа встретился с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко. На встрече Казакбаев напомнил послу, что по данному факту проводится следствие, а ГКНБ объявил официальное предостережение мужчине.

Руслан Казакбаев. Фото: пресс-служба МИД Николай Удовиченко Фото: пресс-служба МИД

В МИДе подчеркнули, что «единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Кыргызстане и как притеснение граждан по национальному и религиозному признаку».

Также министр попросил посла обратить внимание некоторых российских политиков на неприемлемость резких заявлений по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство, «в угоду определенных провокационных элементов, которые пытаются вбить клин между двумя странами».

«Глава внешнеполитического ведомства особо выделил, что в Кыргызстане нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком. Акцентировал, что на постсоветском пространстве только в Кыргызстане наряду с Беларусью русский язык является официальным языком», — говорится в сообщении МИД.

Реакция экспертов и публичных личностей

Политолог Аркадий Дубнов и депутат Дастан Бекешев

По мнению политолога и эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, российские политики просто «сделали из мухи слона пытаясь заработать себе очки перед выборами в Госдуму», а их заявления «не имеют никакой абсолютно перспективы быть реализованными в каких-либо конкретных шагах».

«Не забывайте, что через месяц в России будут думские, парламентские выборы. И необычайное оживление проявляют те, кому полагается пиариться, напомнить о себе, получить очки на самом дешевом для достижения цели поле. Это борьба за голоса тех россиян, которые традиционно испытывают ксенофобские настроения, которые настроены против трудовых мигрантов, которые испытывают ностальгию по великой державе, когда Россию боялись, и для которых сегодня по-прежнему Россия это та, которую ненавидят и боятся, а не любят», — рассказал он в интервью «Азаттыку».

По мнению Дубнова Володин, Жириновский и СПЧ пытаются напомнить о себе и «играют на публику».

Депутат парламента Дастан Бекешев также считает, что российские политики «играют на публику» перед выборами, говоря об ущемлении русского языка в Кыргызстане.

«Эта же фигня полная. Из-за единичных случаев делать большие выводы и по сути из мухи слона делать. Не надо удивляться такой истерии, если какие-то кандидаты [в Госдуму] в России будут нападать на страны СНГ, мигрантов — это тупая высоссаная из пальца политическая реклама», — сказал он в своём телеграм-канале.

Позже стало известно, что российские власти приняли решение запретить на 10 лет въезд на территорию страны, напавшему на сотрудницу MagicCity кыргызстанцу.