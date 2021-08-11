Пресс-служба администрации президента 11 августа сообщила, что Садыр Жапаров освободил от должности директрису Госагентства интелектуальной собственности «Кыргызпатент» Динару Молдошеву.

На ее место назначена Рахат Керимбаева.

Молдошева и «Кумтор»

Динара Молдошева.

В этот же день ГКНБ опубликовал предварительные итоги расследования по «Кумтору». В них говорится, что следствие установило факты совершения преступлений в интересах канадской компании Centerra в период с 2012 по 2014 годы в ущерб интересам страны и привлекло к ответственности ряд чиновников, в том числе и Динару Молдошеву.

Ранее вручил Динаре Молдошевой уведомление о подозрении в коррупции по делу «Кумтора». Ее не стали задерживать, так как у нее есть несовершеннолетние дети, но она находится под подпиской о невыезде.

Динара Молдошева была назначена на эту должность в 2018 году. До этого она была депутаткой Жогорку Кенеша от партии «Республика». Ушла из парламента в 2011 году и заняла пост полпреда правительства в парламенте.

Однако уже в 2012 году ее освободили от этой должности. В открытых источниках нет информации о том, чем Молдошева занималась с того времени до того, как возглавила «Кыргызпатент».