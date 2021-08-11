Председатель кабинета министров Улукбек Марипов 9 августа встретился с журналистом Улукбеком Карыбеком уулу. Об этом сообщил Карыбек уулу в своем фейсбуке. Встреча случилась после того, как журналиста похитили в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области, но ему удалось сбежать.

Марипов, по словам Карыбека уулу, сам предложил встретиться с журналистом, после его похищения. Глава кабмина пообещал, что похитители понесут наказание, а дело возьмет под свой контроль.

«Он сказал, что видит то, что мы делаем, в знак выражения благодарности, в соответствии с кыргызскими традициями вручил нам камчу. Он пожелал, чтобы этот кнут помогал “работать” коррумпированным чиновникам, которые навредили нашей стране, которые пользуются своим положением и не работают», — описал Карыбек уулу пожелания Марипова.

Карыбек уулу добавил, что он рассказал Марипову о компании «Вега оперейтинг компани», которая реализовала проект «Безопасный город».

*В апреле текущего года Карыбек уулу опубликовал журналистское расследование, касающееся компании «Вега оперейтинг компани», которая реализовала проект «Безопасный город». В нем говорится, что руководитель компании Арман Насипкулов 91 раз нарушил ПДД, из них 90 были аннулированы.

Также, журналист выявил 264 нарушений ПДД, которые совершил, экс-вице-премьера Жениш Раззаков. Он был ответственным за реализацию «Безопасного города». За нарушения Раззаков ни разу не заплатил штраф и ездил с подложными номерами.

После чего, «Вега оперейтинг компани» подала в суд на Карыбека уулу. В заявлении говорилось, что информация в расследовании не соответствует действительности. Компания хотела получить компенсацию в размере 100 тысяч сомов. Но Первомайский районный суд установил, что информация в расследовании была точной и отказал в удовлетворении иска.

«[Марипов] при нас позвал к себе руководителей соответствующих подразделений, поручил внимательно просмотреть и устранить в кратчайшие сроки недостатки в проекте “Безопасный город”», — сказал Карыбек уулу.

Карыбек уулу также попросил главу кабмина проконтролировать «мафиозную деятельность» на золотом руднике Кара-Казык* в Чон-Алайском районе Ошской области. По словам Карыбека уулу, Марипов сказал, что готов работать с ними, а также «заинтересован в совместной борьбе с коррупцией».

*Китайская компания «Кайди» получила лицензию для разработки рудника Кара-Казык в 2009 году. Компания занимается добычей золота и серебра. Предыдущее расследование, проведенное Карыбеком уулу, вовремя руководства телеканалом «Марва» показало, что на двух месторождениях осталось 10 тонн и 800 кг золота, а в 2009-2018 годах в Китай было вывезено 1 208 кг золота. По данным расследования, общая стоимость золота, серебра и меди, вывезенных из Кара-Казыка в Китай, составила 660 миллионов долларов.

Похищение Карыбека уулу

Журналиста Улукбека Карыбек уулу похитили трое неизвестных людей 6 августа. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

По словам Карыбека уулу, он поехал на Иссык-Куль с друзьями отдохнуть и остановился в Көк-Жайык. В это время председатель кабмина Улукбек Марипов встречался с местными жителями, которые пострадали во время схода селя.

«Стал свидетелем, того, как приехали ”шестерки” Марипова […] Стали унижать людей, в приказном тоне говорить*, кто какой вопрос будет задавать, кто будет говорить, а кто нет. И я сказал, почему они так ведут себя…может они все-таки прекратят эту поруку? Разве им самим не надоело? Предыдущая власть тоже шла по этому пути, какая участь их постигла? Попросил открыть глаза и выслушать проблемы народа, не унижать. Стоящие там граждане тоже начали просить [выслушать], рассказывать нам свои проблемы», — сказал Карыбек уулу.

*На одном из видео, которое распространил Карыбек уулу, действительно, можно услышать, как один из организаторов встречи говорит, чтобы люди «не перебивали друг друга, говорили по одному, задавали вопросы по порядку».

После замечания журналиста, к нему подошли неизвестные парни, похожие на представителей криминалитета и и попросили уйти подобру поздорову. Карыбек уулу отказался уйти, в результате трое неизвестных, применив силу, посадили его в машину без номеров и увезли, несмотря на присутствие сотрудников милиции.

«Они поехали дорогой, где нет машин. Оказывали психологическое давление, угрожая ножом. Обзывали матерными словами, имея в виду, что мне неймется. Везли, подвергая психологическому давлению и угрозам», — сказал журналист.

Машина остановилась, когда доехали до города Каракол. Один из похитителей вышел из машины, чтобы купить сигареты, второй отвечал на телефонный звонок. В это время журналист успел выскочить из машины, оттолкнув водителя.

Похитители пытались снова схватить Карыбек уулу, но таксисты, стоявшие рядом с остановившейся машиной, не дали этого сделать. Карыбеку уулу удалось взять телефон у одного из таксистов и заснять похитителей на видео.

«Обращаюсь прямо к Улукбеку Марипову, если хотите работать, работайте с учетом мнения народа. Если даже убьете меня, вы не сможете убить правду. Вы не сможете убить справедливость. Снимите свои маски, остановите пиар и работайте нормально. Мы не боимся ваших угроз, кто угодно, когда угодно — может прийти и захватить, никого не боимся», — сказал освободившийся от похитителей журналист.

На, что Марипов ответил, что методы заблаговременного сбора «своих людей» для встреч «устарели» и что он «негативно относится» к таким вещам.

Что говорит милиция?

Карыбек уулу предположил, что одним из похитителей был сотрудник МВД Ислам Асанбаев, а окружавшие его могли быть сотрудниками силовых структур.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов в разговоре с «Клоопом» опроверг причастность к похищению сотрудников милиции. Усубакунов сообщил, что по данному факту открыто досудебное производство по статье «Похищение человека».

«На данный момент [подозреваемые] не задержаны. В заявлении он написал, что его увезли на машине без номеров, трое неизвестных, когда он находился рядом с “Разбитым сердцем”(гора в Джеты-Огузе “Жараланган жүрөк” — ред). Сейчас проводится выяснение подробностей, причин и опрос свидетелей», — сказал Усубакунов.