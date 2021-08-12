И.о. мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов сообщил, что подал в отставку со своей должности. Он стал и.о. градоначальника столицы 2 августа.

Сарыбашов поблагодарил президента Садыра Жапарова за то, что он дал возможность поработать мэром и Оша, и Бишкека.

«Были планы улучшить Бишкек. Я верю, что однажды мы внесём вклад в развитие столицы […] В моём решении [об уходе] нет никакой политики. Это моё личное решение по некоторым причинам», — сказал он.

Он добавил, что в скором времени сообщит о своих новых планах и поблагодарил всех, кто его поддерживал и критиковал.

Вместе с Сарыбашовым со своей должности ушёл и его советник Азамат Абсаттаров. Об этом он сам сообщил «Клоопу». Он не рассказал причину, но отметил, что написал заявление об уходе по собственному желанию.

До своего назначения Абсаттаров был руководителем отдела по связям с общественностью мэрии города Ош. Он возглавил отдел во время мэрства Сарыбашова.

Карьера Сарыбашова

Сарыбашов ранее руководил муниципалитетом Оша. Эту должность он занимал с 18 июля 2018 года. До этого он занимал пост полпреда правительства Ошской области.

В СМИ он известен из-за нескольких скандалов. В 2016 году в соцсетях появилось фото, где его помощник на официальном мероприятии держит над ним зонт, пока тот сидит. Это вызвало шквал критики и пользователи соцсетей даже начали флешмоб #‎umbrellachallenge.

Тогда Сарыбашов заявил, что отдал свой зонт премьер-министру и не заметил, что сзади над ним кто-то держал зонт.

Также он разъезжал на авто с тонировкой передних стекол, несмотря на запрет. Тонировку потом пришлось снять самим сотрудникам милиции.

Кроме того, Сарыбашова обвиняли в том, что его диплом о высшем образовании поддельный. Однако позже пресс-служба мэрии Оша предоставила копию его диплома.