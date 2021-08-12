Кыргызский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио Акжол Махмудов занял второе место в мировом рейтинге Объединённого мира борьбы (UWW).

Отмечается, что рейтинг влияет на формирование списка участников чемпионата мира по греко-римской борьбе, который пройдет в начале октября в Норвегии.

На прошедших Олимпийских играх в Токио Акжол Махмудов принёс Кыргызстану серебряную медаль, тем самым повторив достижение борца Каната Бегалиева установленного в 2008 году в Пекине — это первая медаль кыргызской сборной с 2008 года. Серебро — это наивысший результат кыргызских атлетов на Олимпийских играх с момента обретения независимости страны.

Акжолу Махмудову 22 года. Он двукратный чемпион Азии и чемпион мира (2016 год) среди кадетов.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.