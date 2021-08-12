Полномочный представитель президента в Баткене Абдикарим Алимбаев 12 августа созвал на совещание руководителей силовых структур области. На закрытом совещании обсуждаются выстрелы, прозвучавшие в селе Интернационал Лейлекского района 11 августа со стороны Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Будет обсуждаться выстрел, произведенный в окно больницы села Интернационал и раскопки на участке Катта-Туз, которые ведутся таджикскими пограничниками», — говорится в сообщении обладминистрации.

Также сказано, что пройдет встреча руководителей Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана.

Выстрел в окно больницы

11 августа примерно в 15:10 дня в селе Интернационал Лейлекского района Баткенской области был произведен выстрел со стороны Таджикистана. Пуля попала в окно второго этажа территориальной больницы района.

По информации ПС ГКНБ, на месте происшествия был найден патрон калибром 5.45 мм от автомата АК-74. Пострадавших нет.

После случившегося руководители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по телефону, таджикская сторона пообещала, что проведет проверку огнестрельного оружия сотрудников погранслужбы.

«В 17:00 прошла двусторонняя встреча пограничников. На ней, таджикская сторона сообщила, что в результате проверки оружия пограничников установлено, из орудий не стреляли. Но предположили, что выстрел мог произвестись случайно», — сообщила погранслужба.

Прибывшие на встречу пограничники также согласились провести служебное расследование. В настоящее время ситуация в приграничной зоне стабильная.

Вооруженный конфликт

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля и продлился до 1 мая. В начале конфликта две страны тогда обвинили друг друга.

Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении друг друга. В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек, а пострадали 154. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцах и 87 раненых.