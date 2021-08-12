Канадская компания Centerra Gold Inc. опубликовала отчёт за второй квартал этого года. В нём компания оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

В Centerra напомнили, что оценивают действия правительства Кыргызстана, как «захват контроля над рудником, основанный на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях».

Но подчеркнули, что компания остаётся полноправным владельцем «Кумтор Голд Компани» (дочерняя компании Centerra, разрабатывающая рудник), но не могут контролировать её деятельность или влиять на доходность месторождения.

«Таким образом, во втором квартале мы прекратили признание активов и обязательств “Кумтор Голд Компани” в отчете о финансовом положении, и отразили убыток от смены контроля в размере $926.4 млн в отчете о прибыли и убытках. Результаты по “Кумтору” представлены как прекращенная деятельность, рудник не включен в консолидированную отчетность», — сказал президент и главный исполнительный директор Centerra Скотт Перри.

По его словам, ситуация с «Кумтором» не влияет на другую деятельность и бизнес Centerra. Он сообщил, что с других активов компании во втором квартале общая добыча золота составила составила более 69 тысяч унций*.

*Тройская унция равна 31,1034768 грамма.

В активе Centerra остаются месторождения Маунт Миллиган в Канаде и Оксют в Турции. Первое принесло Centerra $73,6 млн, второе — $8,1 млн в отчетном периоде.

Ситуация с Кумтором и переход контроля к Кыргызстану

Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев.

Карьер Кумтора. Фото: Ислам Розиев /«Клооп»

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владел более 26% акций Centerra и был крупнейшим держателем акций компании.

Однако Октябрьский райсуд 7 мая постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Ещё 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, были задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев и ряд действующих депутатов, в том числе Асылбек Жээнбеков.

Некоторые из задержанных заявили, что готовы сотрудничать со следствием и были отпущены под домашний арест или под подписку о невыезде. Экс-депутата Узакбаева суд признал виновным в деле о коррупции при разработке рудника Кумтор. Его приговорили к выплате штрафа в 300 тысяч сомов.

Кроме того, в розыск объявлены второй беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сын Максим.

11 августа ГКНБ огласило предварительные итоги расследования дел связанных с «Кумтором». Следствие пришло к выводу «о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами “Камеко” и Centerra Gold Inc.» при заключении соглашений, различных дополнений и изменений, связанных с работой рудника.

По трём эпизодам дела первого беглого президента президента Аскара Акаева заочно привлекли к уголовной ответственности. Он 2 августа вернулся в страну после 16 лет бегства и дал показания по Кумтору. 8 августа он улетел обратно в Россию.

Аскар Акаев вышел с допроса ГКНБ 2 августа. Фото: «Клооп»

Кроме того, ГКНБ сообщило, что из-за установленных фактов коррупции и «не отвечающим интересам народа Кыргызстана условий соглашений с канадскими инвесторами» совместно с Генпрокуратурой инициировали процесс денонсации соглашений по проекту «Кумтор».

Что предприняла Centerra Gold?

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в ее дочернем предприятии «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже в ответ на введение внешнего руководство в «Кумторе» Centerra Gold заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватило контроль над рудником».

Кроме этого Centerra Gold подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

В заявлении канадской компании говорилось, что судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед Centerra Gold и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

Президент канадской компании Centerra Gold Inc. Скотт Перри 1 июля сделал обращение к сотрудникам «Кумтор Голд Компани». В нём он поблагодарил сотрудников «Кумтор Голд Компани» за многолетнюю работу и заявил, что кыргызское правительство «захватило рудник с помощью ложной информации» и по-прежнему не желает идти на переговоры с компанией.

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».