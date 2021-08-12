Управление делами президента разъяснили тендер на покупку автомобилей на 60 млн сомов. В ведомстве сообщили, его объявили для того, чтобы улучшить материально-техническую базу и повысить оперативность деятельности органов местного самоуправления, в том числе акимов.

По данным Управделами президента, в последний раз служебный транспорт для акимов приобретали 13-15 лет назад и машины «морально и технически устарели уже много лет назад».

«На сегодня многие из них требуют постоянного ремонта и соответственно расходов из республиканского бюджета. В целях укрепления вертикали власти, повышения статуса акимов принято решение об обновлении автопарка», — отметили в ведомстве.

В Управделами напомнили, что по указу главы государства Садыра Жапарова в стране провели масштабную ротацию акимов в областях.

«В рамках проводимых мероприятий обновление и улучшение материально-технической базы органов МСУ направлено на создание условий для эффективной деятельности вновь назначенных акимов», — добавили в ведомстве.

Тендер на закупку машин

ТП «Автотранспортное объединение» при управлении делами президента и правительства 11 августа объявило тендер на закупку 40 машин на общую сумму 60 млн сомов.

Тендер. Фото: скрин с сайта госзакупок

По данным kaktus.media, в тендере прописали, что авто должны быть 2021 года выпуска, без пробега, полноприводными, пятидверными, с высокой маневренностью на шоссейных дорогах и повышенной проходимостью, чтобы эксплуатировать автомобили на дорогах со всеми видами покрытий.

Особенное внимание уделено цвету — машины должны быть исключительно белыми.

«Также есть дополнительные требования: машина должна пройти технический контроль для немедленного вождения после поставки, включая заполненное масло в коробке передач и двигателе, заряженный аккумулятор. Система охлаждения должна быть заправлена антифризом», — пишет издание.

Фото на заглавной иллюстративное.