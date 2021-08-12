Заведующий юридическим отделом минздравсоцразвития Азамат Жумакеев сообщил, что из-за повышения зарплат медработникам изменились и компенсационные выплаты заразившимся COVID-19 медикам.

По его словам теперь медик заразившийся коронавирусом на работе будет получать 150 тысяч сомов, а семья умершего от последствий COVID-19 медработника получит более 4 млн сомов компенсации.

Значит, компенсации увеличили?

Формально размеры компенсации не менялись. Раньше заразившимся COVID-19 медикам или семьям умерших медиков выплачивали фиксированную сумму — по 200 тысяч и 1 млн сомов.

Но затем экс-президент Сооронбай Жээнбеков подписал новый закон, который заработал с 1 января 2021 года.

«Согласно этому порядку, медработникам, получившим заболевания при исполнении рабочих обязанностей, не дающие право на установление инвалидности, выплачивается единовременное денежное пособие не менее 15-кратного размера оклада по занимаемой должности. Членам семьи погибшего работника выплачивается не менее 20 среднегодовых заработков умершего», — говорит Жумакеев.

То есть медики, заразившиеся COVID-19 работая в красной зоне, получали по этой системе по 75 тысяч сомов, а семья умершего медика получала порядка 2 млн 800 тысяч сомов.

По словам Жумакеева, эти цифры рассчитывались исходя из оклада в 5 тысяч сомов, но базовый оклад у медиков сейчас изменился и он составляет 10 тысяч сомов.

«Следовательно, исходя из нормы с 15-кратным окладом, заразившиеся медики будут получать приблизительно 150 тысяч сомов. Для семей умерших речь о 20 среднегодовых заработках, это в среднем больше 4 миллионов сомов», — сообщил он.

По словам юриста, для реализации нового порядка на местах были созданы комиссии. Он сообщил, что сколько заявок подано и сколько денег выплачено по новому порядку, можно будет сказать только в конце сентября.

«Механизм начал работать только в мае этого года. Комиссии на местах уже начали работать и принимать заявки. Они передают подготовленные документы в Фонд обязательного медицинского страхования, который обрабатывает документы», — добавил Жумакеев.

Сколько медиков получили выплаты?

По словам замминистра здравоохранения Жалалидина Рахматуллаева, минздрав до сих пор продолжает выплаты компенсаций медикам, которые переболели COVID-19 в прошлом году.

«Всего поступило 3 тысячи 809 заявлений на получение компенсационных выплат. Решение о выплате принято по 1 тысяче 127. До конца прошлого года успели выплатить 925 медикам по 200 тысяч сомов и 32 родным умерших по 1 миллиону сомов. В этом году получили оставшиеся 202 медика и одна семья», — отметил он.

Замминистра добавил, что с января заявления о выплате компенсационных выплат рассматривают комиссии в самих организациях здравоохранения.

«Они продолжают изучать оставшиеся с прошлого года заявки, после принятия решения сообщают нам. Около 300 документов сейчас на рассмотрении. В этом году еще 448 медиков получили компенсации за прошлый год», — сказал он.

Трудно получить компенсации

Сами медработники не раз рассказывали о том, что получить компенсации от властей очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов.

Кроме того, по словам медиков и их родственников, власти не рассматривают или откладывают их документы на получение компенсаций.

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Всего по данным минздрава, с начала пандемии в Кыргызстане коронавирусом заразились 6 639 медработников, из которых с выздоровлением выписали 6 211 медиков.