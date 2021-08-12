Министр экономики Акылбек Жапаров на встрече с представителями бизнеса республики объяснил, как он намерен пополнять бюджет страны.

Про налоги

По словам Жапарова, он намерен установить контроль над интернет-предпринимателями, чтобы каждый из них платил налоги.

«Мы начнем их учет и контроль. Будем учить их платить налоги. Никто не должен работать бесплатно, без оплаты налогов. Тем более что они не такие высокие. Но между тем они не платят их», — цитирует Жапарова Kaktus Media.

По его словам, сейчас налоги платят только семь-восемь тысяч интернет-предпринимателей, а на учете в налоговой находятся 11 тысяч. Тогда как только в Бишкеке порядка 53 тысяч человек занимаются доставкой услуг и товаров через интернет.

Тем, кто начнет платить налоги, Жапаров обещает защиту.

«Мы будем защищать наших налогоплательщиков. Те, кто платит налоги, будет под защитой нашего государства и лично президента», — сказал он.

Жапаров считает, что нужно наладить соблюдение налогов в табачной и алкогольной промышленности.

«10 млрд сомов только по сигаретам бюджет теряет из-за несоблюдения налогового законодательства. Сейчас четыре спиртзавода работают, получают сверхприбыль. Если только в этой области навести порядок, 15 млрд сомов будет поступать. Это два Кумтора», — цитирует его Kaktus Media.

*При этом осенью 2020 года Финпол подозревал в уклонении от уплаты налогов компанию, акционеркой которой была супруга нынешнего министра экономики Айнура Жапарова. Та же компания в свое время не выплатила ссуду Министерства финансов.

Согласно сайту минюста, Анара Жапарова руководитель компаний «АЙС МАКС», «Тридас», «ДАМАС-ФАРМ», «Дамас Ала-Тоо», «Алма Агро» и «Тридас Милк». В «Дамас Ала-Тоо» кроме Жапаровой есть еще один учредитель — «Глобалико Холдингс», указанный в торгово-промышленной палате как отель «Дамас». Сын Жапарова в своем профиле в LinkedIn указывает себя как менеджера Globalico Holdings.

Сам Жапаров в интервью то отрицал, то подтверждал связь своей супруги с дорогостоящим отелем «Дамас» прямо в центре Бишкека. Журналисты издания «ПолитКлиника» провели расследование и также подтвердили связь семьи Жапаровых с отелем и мальтийскими оффшорами.

Про борьбу с бизнесом

На обсуждении с бизнесом Закона «О чрезвычайной ситуации в экономике» Жапаров сказал, что власти в принципе будут бороться с бизнесом, который не платит налоги или суммы за аренду государственной территории.

«Поверьте мне, мы будем бороться именно с теми, кто не платит», — сказал он, обращаясь к «уважаемым бизнесменам и олигархам». Также он пообещал наказывать тех, кто продает контрафактный товар, упоминая большие штрафы и закрытие бизнеса.

Жапаров одобряет введение режима ЧС в экономике.

«С сегодняшними законами мы помочь народу не можем, собрать налоги не можем, и кроме совещаний ничего другого сделать не можем», — говорит он.

Жапаров утверждает, что после введения ЧС в экономике кабмин будет направлять документы президенту и «закупки будут проводиться по упрощенному порядку».

«Появится возможность реструктуризации бюджетных кредитов, упрощения порядка объявления банкротства. Закон направлен на сохранение рабочих мест, поддержку предприятий, снижение объемов теневой экономики», — считает министр.

Ранее парламент в трёх чтениях принял законопроект о режиме ЧС в экономике. Режим ЧС введут в Кыргызстане на полгода. Лоббируя закон, Жапаров рассказал, при каких обстоятельствах можно будет ввести режим ЧС в экономике:

если индекс потребительских цен повышался 3 месяца подряд на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем;

если уровень внешнего долга по отношению к ВВП превысил 20% от установленного предела;

в течение трех месяцев до 20% снизились показатели экономических отраслей, составляющих ВВП;

в течение трех месяцев до 20% сократились показатели внешнего торгового оборота;

в течение трех месяцев до 20% снизились налоговые сборы;

значительное ухудшение инвестиционного климата;

отток внешних инвестиций до 20% за два квартала;

последствия природных катаклизмов, которые нанесли существенный урон экономике страны.

Экономисты считают, что этим законопроектом государство пытается регулировать бизнес в Кыргызстане. Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит считает, что законопроект содержит нормы, «которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом».