Председатель кабинета министров Улукбек Марипов назначил Айбека Джунушалиева новым и.о. мэра Бишкека. Другим распоряжением глава кабмина снял с должности и.о. градоначальника столицы Таалайбека Сарыбашова, который подал подал в отставку 2 августа.
В пресс-службе кабмина отметили, что Джунушалиев будет исполнять обязанности мэра «до избрания нового мэра столицы». Его депутаты Бишкекского горкенеша должны выбрать 26 августа.
Кто такой Джунушалиев?
Айбек Джунушалиев до 2021 года не занимал высоких должностей. Он в разные годы работал на различных должностях в Чуйской областной госадминистрации, в аппарате правительства или в администрации президента.
Его карьера пошла на взлёт в феврале 2021 года. Тогда его назначили первым заместителем руководителя аппарата правительства. В мае он стал первым заместителем председателя кабинета министров. На этом посту он сменил Артема Новикова.