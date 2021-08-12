Председатель кабинета министров Улукбек Марипов назначил Айбека Джунушалиева новым и.о. мэра Бишкека. Другим распоряжением глава кабмина снял с должности и.о. градоначальника столицы Таалайбека Сарыбашова, который подал подал в отставку 2 августа.

В пресс-службе кабмина отметили, что Джунушалиев будет исполнять обязанности мэра «до избрания нового мэра столицы». Его депутаты Бишкекского горкенеша должны выбрать 26 августа.

Кто такой Джунушалиев?

Айбек Джунушалиев. Фото: пресс-служба кабмина

Айбек Джунушалиев до 2021 года не занимал высоких должностей. Он в разные годы работал на различных должностях в Чуйской областной госадминистрации, в аппарате правительства или в администрации президента.

Его карьера пошла на взлёт в феврале 2021 года. Тогда его назначили первым заместителем руководителя аппарата правительства. В мае он стал первым заместителем председателя кабинета министров. На этом посту он сменил Артема Новикова.