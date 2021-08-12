Фото: скриншот видео T-Media

Сотни жителей села Жапалак близ города Ош провели митинг 11 августа у завода по выпуску арматуры. Протестующие жаловались, что дым от завода загрязняет воздух, а вода для мытья железа загрязняет канал.

По их словам, завод не отвечает экологическим требованиям и наносит вред здоровью местных жителей. По этой причине они потребовали закрыть предприятие.

Видео: Facebook T-Media

К митингующим приехали и.о. мэра Алмаз Мамбетов и вице-мэр Жасур Азимов.

«Они подготовились к вашему [представители мэрии города Ош] приезду, всегда так происходит. Мы выражаем недовольство, [завод] два-три дня не работает*, а потом снова опять двадцать пять», — сообщила одна из собравшихся женщин.

*Завод по выпуску арматуры был временно закрыт в феврале текущего года. Тогда жители Жапалака устроили митинг. По словам местных жителей, завод возобновил работу после прихода нового и.о. мэра.

Исполняющий обязанности мэра Мамбетов сообщил, что после ознакомления с заводом и с жителями его деятельность будет приостановлена, а завод будет перенесен в другое место.

«Давайте временно остановим [завод]. Мы хотим остановить [производство] , а затем разрешить перенос завода в другое место», — сказал Мамбетов.

Не в первый раз

По информации главы управления Ошской экотехинспекции, в 2019 году завод был оштрафован и закрыт, так как не отвечал экологическим требованиям. Несмотря на это, руководство предприятия договорились с местными жителями и снова запустили работу на заводе.

«По загрязнению воздуха заводу было рекомендовано установка фильтра. Они установили фильтр. Теперь, если к нам обратятся местные жители, то мы должны будем получить разрешение от Министерства экономики и провести проверку», — сказал тогда Бекжан Султангазиев.

Директор завода Илгиз Капаров опроверг обвинения местных жителей и сказал, что деятельность завода абсолютно законна. По его мнению «от дыма нет никакого вреда», а также в составе воды, которая вытекает из завода «нет никаких вредных веществ».

Вышеуказанный завод находится на частной территории, принадлежащей Капарову. По словам жителей, его открыли 6 лет назад.

Несмотря на это, экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов создал специальную комиссию по проверке деятельности завода и временно приостановил его работу.