У Бишкека новый прокурор. Это Рысбек Альчиев, который до этого проработал несколько месяцев заместителем генпрокурора Курманкула Зулушева.

Распоряжение о снятии Альчиева с прежней должности подписал накануне, 11 августа, президент Садыр Жапаров.

Предшественника Альчиева сняли с должности за давление на одну из стройкомпаний и ее руководителя. По версии Генпрокуратуры, Марсбек Кыдыкбаев незаконно привлек его к уголовной ответственности. О какой стройкомпании и о каком предпринимателе идет речь — не поясняется.

Кто такой Рысбек Альчиев

О нем информации немного. Известно, что с 2017 года он был заместителем прокурора города Бишкек, до этого назначения Альчиев работал прокурором Иссык-Атинского района.

В 2018 году, по данным ряда СМИ, Альчиев лишился кресла — тогдашний генпрокурор Откурбек Джамшитов уволил его по итогам заседания коллегии. После октябрьских событий 16 октября 2020 года Альчиева назначили начальником отдела Генпрокуратуры.



Позже 31 марта 2021 года Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении его на должность заместителя генпрокурора.Предшественница Альчиева Джамиля Джаманбаева ушла с поста по собственному желанию.