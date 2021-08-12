Представители Генпрокуратуры 11 августа на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik рассказали об уровне преступности в стране. Они объяснили, что по сравнению с первым полугодием 2020 года уровень преступности вырос на 17%.

Так по их данным, за 6 месяцев 2021 года в ЕРПП зарегистрировано свыше 79 тысяч заявлений и жалоб от граждан, за аналогичный период 2020 года их было было более 66 тысяч.

В надзорном органе это объяснили тем, что в первой половине 2020 года действовали ограничительные меры из-за пандемии COVID-19.

Про самое распространенное преступление

По данным Генпрокуратуры, это кража. В этом году уже зарегистрировали свыше 9 тысяч заявлений о кражах, из которых раскрыта половина.

«Ни в одном другом виде преступлений нет такого внушительного количества сообщений», — сказал начальник отдела формирования уголовно-правовой статистики и учетов Генпрокуратуры Эмил Чамбаев.

Он добавил, что лидерство краж в общей статистике преступности — это общемировая тенденция.

Про амнистии и рецидивистов

Вопрос о том, может ли быть связан рост преступности и с уменьшением тюремного населения за последние месяцы, возникал и в парламенте, и в обществе. Его задали и журналисты, но ответа от Генпрокуратуры не получили.

По словам Чамбаева, отдельной статистики по тому, совершали ли повторные преступления амнистированные или помилованные, не ведётся.

Чамбаев сообщил, что за четыре месяца 2021 года президент своими указами помиловал 308 осужденных — им сократили неотбытый срок наказания. Кроме того, суды первой инстанции амнистировали 139 осужденных.

«Мы не можем дать данных, сколько из них совершили повторное преступление после выхода на свободу. Для этого спецучёт надо вести», — сказал он.

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Преступления в отношении детей

Также представители Генпрокуратуры не смогли ответить и на вопрос, в отношении скольких детей совершены преступления в последнее время. Они не рассказали и о том, как продвигается расследование резонансных уголовных дел, связанных с несовершеннолетними.

Журналисты задали вопрос об убийстве 16-летней девочки Оли* в Кемине и 12-летнего воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина**.

*21 июня в Кемине была убита 16-летняя девочка. В день убийства она отправилась в школу за аттестатом, но по пути столкнулась с мужчиной, ранее судимым за хулиганство и мошенничество. По информации милиции, мужчина стал домогаться до нее, а когда девочка стала кричать, он задушил ее и вывез ее тело в лес на автомобиле. Подозреваемый задержан.

**Шестиклассник Игорь Якунин умер 1 июня в детском доме в селе Военно-Антоновка. Он должен был переехать к своим приемным родителям в США. Его брат Богдан настаивает, что мальчика избил и убил старшеклассник, а минобразования утверждало, что мальчику стало плохо после игры в монополию. Дело о смерти Якунина взял под личный контроль более месяца назад президент Садыр Жапаров.

Прокурор управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Генпрокуратуры Тимур Саитов сообщил, что они взяли с собой только информацию о лицах, совершивших преступления, а потерпевшие, по его словам, «это другая категория», данных по ним у них сейчас нет.

«Тема брифинга совершенно другая*, мы сейчас за рамки выходим. Тем более материалов у меня на руках нет, чтобы дать конкретный ответ», — сказал он.

*Брифинг анонсировали для СМИ под названием «Генпрокуратура о резком росте преступности в Кыргызстане».

Про ОПГ и дело Акаева

Представители Генпрокуратуры также не смогли ответить на прямой вопрос: «Преступность возросла из-за активизации членов ОПГ?».

«В данном случае я хотел бы сказать: совершаются преступления разного рода. Есть разные виды преступления, а про членов ОПГ есть данные у МВД. У них имеется свой учет», — сказал Саитов и посоветовал обратиться к милиции.

Кроме того, прокурор не смог сказать, предъявлены ли какие-либо обвинения первому беглому президенту Аскару Акаеву*.

*Он 2 августа вернулся в страну после 16 лет бегства и дал показания по делу «Кумтора». 8 августа он улетел обратно в Россию.

«Затрудняюсь ответить, так как данными уголовными делами занимаются другие ребята, которые более детальном могут ответить на этот вопрос. Ещё раз хочу отметить, что сегодняшняя тема брифинга совершенно иная», — сказал Саитов.

Прокурор также не ответил на вопрос о бывшем спикере БКГ Жаныбеке Абирове* и снова напомнил, что тема брифинга совершенно иная.

*В отношении Абирова в конце мая этого года было начато начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением. В Генпрокуратуре тогда сообщили, что в столичной мэрии искусственно увеличили прогнозируемый доход бюджета столицы и установили работникам муниципальных служб незаконные надбавки из средств, предназначенных для улучшения инфраструктуры города. Из-за этого по их данным, государству с 2019 по 2021 год был причинён ущерб в более 214 млн. Сам Абиров в ответ заявил, что все решения, подписанные им, законные, и он не намерен покидать страну из-за этого.

«Вопросы политического характера пошли. Давайте не будем уклоняться от темы», — призвал Саитов.