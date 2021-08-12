Американская корпорация StoneX Group Inc., занимающаяся предоставлением финансовых услуг, подала иск в Лондонский суд на ОАО «Кыргызалтын»* на более $1 млн. Об этом пишет издание The Wall Street Journal**.

*100% акций «Кыргызалтына» принадлежат Фонду по управлению госимуществом.

**The Wall Street Journal — одно из крупнейших и влиятельнейших деловых американских изданий.

По данным издания, «Кыргызалтын» в мае этого года, после «захвата контроля над рудником» сорвала поставку половины метрической тонны золота StoneX и якобы пыталась перехватить около $29 млн, которые трейдер должен был «Кумтору».

«В StoneX утверждают, что “Кыргызалтын” направил трейдеру счет-фактуру с требованием отправить деньги на счет в Well Fargo, последнее является неправильным написанием Wells Fargo & Co», — пишет The Wall Street Journal.

Из-за этого американская корпорация подала иск в Лондонский суд на более $1 млн против «Кыргызалтын», чтобы покрыть убытки, понесенные, по ее заявлению, на сделках с золотом.

По словам исполнительного директора и главного советника органа, контролирующего лондонский рынок золота, Сахилы Мирзы, Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов изучает обвинения в адрес «Кыргызалтына» и «серьезно относится к любому нарушению ее правил и принципов».

«В случае, если ассоциация найдет что-либо против “Кыргызалтына”, предприятие может быть исключено из списка надежных аффинажных компаний, допущенных на рынок. Это редкий шаг, который не позволит ему торговать на международных рынках золота*», — говорится в статье The Wall Street Journal.

*Только «Кыргызалтын» в Кыргызстане занимается аффинажем (очисткой) произведенного рудником золота и выпуском его в виде слитков. Кроме того, только у этой компании есть исключительное право реализации очищенного золота и серебра в Кыргызстане и за ее пределами.

«Аффинажный завод» компании обладает производственной мощностью в 40 тонн золота в год.

Обвинение в переводе $29 млн

21 мая этого года канадская компания Centerra Gold Inc*. обвинила «Кыргызалтын» в том, что она 12 мая якобы попыталось перевести $29 млн на несанкционированный банковский счет. По их данным, для перевода использовали поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу.

*Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Кыргызстане высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций канадской компании.

«Счет был якобы открыт на имя “Кумтор голд компани”», — говорилось в заявлении Centerra.

В «Кыргызалтын» в ответ опровергли обвинение и заявили, что оно «вызывает недоумение».

«”Кыргызалтын” в этот день и в последующие дни никаких финансовых операций не проводило и тем более не занимается подделкой платежных документов», — заявили тогда в компании.

В компании также призвали воздержаться Centerra «от голословных обвинений в адрес “Кыргызалтын”».

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