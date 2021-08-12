Фото: пресс-служба МЧС Фото: пресс-служба МЧС Фото: пресс-служба МЧС

Найдена мать ребенка, которого выбросили в туалете многоквартирного дома в городе Токтогул Джалал-Абадской области. Ею оказалась 18-летняя жительница Бишкека. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь Джалал-Абадского РОВД Нурдинбек Жээнтаев.

11 августа, примерно в 06:00 часов утра в милицию пришло сообщение о выброшенном ребенке от МЧС. Плач новорожденного услышал 59-летний житель многоэтажного дома. Он позвонил в МЧС и попросил помощи.

«Житель вышел вышел на улицу в туалет в 05:00 утра, чтобы совершить омовение перед чтением намаза. Услышал плач ребенка и сразу позвонил в МЧС», — сказал Жээтаев.

Ребенка из туалета вытащили четыре сотрудника МЧС и доставили в родильное отделение Токтогульской территориальной больницы, оказалось, что он новорожденный. Врачи оценивают состояние ребенка как «удовлетворительное».

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Оставление в опасности», начато досудебное производство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 18-летняя жительница города Бишкек. Как оказалось, она приехала в Токтогул к подруге за три дня до произошедшего.

«На данный момент ведутся следственные мероприятия. Задержанная находится в городе Токтогул. Более подробная информация будет предоставлена позже», — добавил Жээнтаев.