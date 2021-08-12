Пресс-служба кабинета министров 12 августа сообщила, что новый учебный год в образовательных организациях страны начнется с 15 сентября. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.

В сообщении кабмина отмечается, что решение о переносе начала учебного года на 15 дней приняли «в целях поэтапного перехода на офлайн обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования».

По данным кабмина, сейчас в образовательных организациях всех уровней образования трудятся 152 тыс. 827 сотрудников, включая младший и технический персонал. Из них, по данным минздрава на 12 августа, вакцинировано 36,7%.

В кабмине отметили, что для создания коллективного иммунитета надо вакцинировать ещё 52 тысяч работников сферы образования по стране

«Принятие постановления не повлияет на заработную плату работников системы образования, а также на образовательный процесс», — подчеркнули в кабмине.

Кроме того, по мнению кабмина, перенос начала учебного года поспособствует продлению летнего туристического сезона, что положительно скажется на восстановлении сферы туризма.

Планы на офлайн-обучение

Из-за пандемии COVID-19 всех детей и учащихся отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

После введения режима ЧП и ЧC в стране Министерство образования спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Тем не менее, государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу в офлайне.

Ранее в интервью «Азаттыку» представительница Минобразования Гульшан Абдылдаева сообщила, что государственные школы и детские сады возобновят нормальную работу в новом учебном году.

Она отметила, что большинство сотрудников образовательных учреждений получили вакцины против коронавируса.

«Они все еще проходят вакцинацию. На сегодняшний день вакцинировано более 70% сотрудников школ и детских садов», — сказала Абдылдаева.

Также по её словам, в предстоящем учебном году школьная форма для детей отменена, потому что в условиях пандемии многие родители испытывают финансовые трудности.