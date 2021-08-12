Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 6 пациентов с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 426 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 417 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 201;

Ош — 8;

Чуйская область — 83;

Ошская область — 13;

Таласская область — 17;

Нарынская область — 16;

Иссык-Кульская область — 38;

Джалал-Абадская область — 14;

Баткенская область — 27.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 170 770 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 743 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 160 794 пациента.

По данным штаба, на 12 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 2 382 пациента. Еще 3 771 человек лечатся амбулаторно.

Также на 12 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 562 тысяч человек. А вторую — более 216 тысяч кыргызстанцев.