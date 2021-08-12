Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 6 пациентов с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 426 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 417 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 201;
- Ош — 8;
- Чуйская область — 83;
- Ошская область — 13;
- Таласская область — 17;
- Нарынская область — 16;
- Иссык-Кульская область — 38;
- Джалал-Абадская область — 14;
- Баткенская область — 27.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 170 770 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 743 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 160 794 пациента.
По данным штаба, на 12 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 2 382 пациента. Еще 3 771 человек лечатся амбулаторно.
Также на 12 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 562 тысяч человек. А вторую — более 216 тысяч кыргызстанцев.