Сотрудники Баткенского управления водного хозяйства нанесли ущерб в 2,9 млн сомов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура 13 августа.

Прокуратура Баткена установила три факта незаконного использования финансовых средств управлением водного хозяйства.

Одно из них связано с водораспределительным пунктом «Головной». Ранее управление объявило тендер на ремонтные работы и приобретение запчастей для «Головного», после чего незаконно перевело деньги на счет победившей компании.

*Водораспределительный пункт «Головной» находится в селе Кок-Таш Баткенского района. На нем распределяется вода на реке Ак-Суу. «Головной» признан стратегическим объектом и охраняется сотрудниками МВД.

«Должностные лица вышеуказанного управления незаконно перевели на счет наемной компании 1 657 851 сомов. В свою очередь, они не выполнили требования госзакупки по восстановлению данного объекта», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также при проведении тендера на строительство насосных станций Капчыгай и Ак-Сай сотрудники управления признали победителями поставщиков, предложивших наиболее высокую цену за указанные в тендере услуги. По информации прокуратуры, ущерб государству от завышения цены госзакупки составил 602 503 сома.

Кроме этого прокуратурой Баткенской области установлено, что ответственными лицами вышеуказанного управления присвоены денежные средства на сумму в 651 396 сомов, оформленных в виде премий и командировочных расходов.

Все факты прокуратура зарегистрировала по статье «Злоупотребление должностным положением», начато досудебное производство.