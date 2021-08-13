Журналист Канат Каниметов сообщил, что с него сняли обвинения в хулиганстве, которые милиция выдвинула из-за его критичного поста в фейсбуке.

Он поблагодарил коллег-журналистов, которые освещали факт преследования за пост в фейсбуке, и Институт Медиа Полиси, который защищал его права.

«Дело прекращено. Я больше не мелкий хулиган», — написал он в фейсбуке.

Институт Медиа Полиси сообщил, что прокуратура вынесла акт прокурорского реагирования в отношении сотрудников Аламудунского ОВД, которые незаконно проводили досудебное производство в отношении журналиста Каната Каниметова.

Об этом Институту сообщили в прокуратуре Иссык-Кульской области 5 августа.

Преследование Каниметова

В отношении журналиста Каната Каниметова начали досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство» из-за поста в фейсбуке с критикой власти. В нём журналист раскритиковал власть за обыск в доме у блогерки Юлий Барабиной.

Каниметов узнал о том, что в его отношении завели дело по статье «Мелкое хулиганство» 7 мая от Комитета защиты журналистов (CPJ). В комитете журналисту показали скриншот уведомления от начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Жениша Жоробекова.

Юристы сообщили, что дело сначало было передано следователю ОВД Иссык-Кульской области, который начал собирать персональные данные Каниметова и его близких родных по месту прописки журналиста в Балыкчы. После того, как установили место его фактического проживания дело передали в ОВД Аламудунского района Чуйской области.

12 мая журналиста допросили в качестве свидетеля по факту его публикации в фейсбуке. Тогда же в правозащитной организации «Институт Медиа Полиси» сообщили, что «дознаватель попросил подписать подписку о неразглашении данных досудебного производства, однако не смог объяснить причину отобрания такой подписки».

Аламудунский районный суд 24 мая удовлетворил жалобу журналиста телеканала «Апрель» Каната Каниметова на действия дознавателя ОВД Аламудунского района.

По информации телеканала, жалобу Каниметова поддержал прокурор и попросила устранить нарушения. Журналист подал жалобу после того, как дознаватель отобрал у корреспондента подписку о неразглашении.

Комитет защиты журналистов (CPJ) 3 мая заявил, что власти Кыргызстана должны прекратить преследование журналиста Каната Каниметова и позволить ему работать свободно и без страха.

«Кыргызские власти должны немедленно прекратить преследовать Каниметова и членов его семьи, а также гарантировать ему возможность привлечь к ответственности руководство страны, не опасаясь возмездия», — сказала Гульноза Саид, координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии.

Она осудила попытки властей запугать «неудобных журналистов».

Кто такой Каниметов?

Канат Каниметов — журналист телеканала «Апрель», который активно освещал дело «Белизгейт», связанное с бывшим главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым. 11 марта журналиста вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по этому делу. В период «Белизгейта» журналист работал на КТРК.