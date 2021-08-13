Экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, который подал в отставку через десять дней после того, как его назначили и.о. мэра города Бишкек, рассказал о своих планах. Он намерен участвовать в парламентских выборах.

Об этом Сарыбашов рассказал в беседе с репортером телеканала «Регион».

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По словам Сарыбашова, он выставляет свою кандидатуру, чтобы служить государству. Он отметил, что такое решение принял, посоветовавшись с президентом Садыром Жапаровым.

«Как известно, 26 августа пройдут выборы мэра города Бишкек. Я решил покинуть должность до начала выборов. Надеюсь стать депутатом Жогорку Кенеша, служить государству, писать хорошие законы, поэтому отказался от мэрства», — сказал Сарыбашов.

Таалайбек Сарыбашов был назначен на пост и.о. мэра Бишкека 2 августа. Соответствующий приказ тогда подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

О назначении Сарыбашова сообщил тогдашний управляющий делами президента Алмаз Мамбетов. Сам Мамбетов был назначен 2 августа и.о. мэра Оша вместо Сарыбашова.

На посту мэра Сарыбашов проработал 3 года.

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