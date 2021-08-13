Президент Садыр Жапаров не поддерживает инициативу по сбору денег с родителей школьников. По его словам, сбор средств противоречит основному направлению государственной политики по борьбе с коррупцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Президент считает, что сбор денег ложится «тяжелым бременем» на плечи родителей.

«Сбор средств для различных целей и под разными предлогами должен быть строго запрещен в школах. Обо всех подобных действиях должностные лица школы должны немедленно сообщать», — отметил Жапаров.

Кроме этого, глава государства считает, что дополнительный взнос от родителей школьников никак не повлияет на улучшение системы образования.

Ранее, 5 августа, Министр образования и науки Болотбек Купешов, отвечая на вопросы представителей СМИ, внес предложение о родительских взносах в школах. Министр тогда озвучил примерную сумму сбора, в городских школах по 1000 сомов, в сельских по 800 сомов.

Предложение Купешова вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи посчитали, что министерство не учитывает кризис, возникший во время пандемии, другие опасались, что собранные деньги пойдут в кошелек директора. Среди родителей оказались и те, кто считает, что можно оказать помощь школам дополнительными взносами.

После министерство распространило объяснительную. В сообщили о создании рабочей группы по обсуждению данного вопроса.

«В состав рабочей группы войдут сотрудники министерств, родители и представители гражданского общества. Рабочая группа внимательно изучит правовые, финансовые, социальные и другие аспекты и предложит пути решения данной проблемы», — написано в сообщении.

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