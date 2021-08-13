Власти Казахстана планируют предоставить Кыргызстану 1000 тонн озимой пшеницы в виде гранта. Об этом сообщил посол Казахстана Рапиль Жошыбаев 12 августа, во время встречи с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

Министр Казакбаев выразил благодарность казахской стороне за помощь в обеспечении продовольственной безопасности и предотвращении распространения коронавируса.

Кроме этого, Казакбаев предложил послу рассмотреть вопрос о немедленной отмене ограничений на въезд граждан Кыргызстана в Казахстан, а также на свободное передвижение людей и транспорта.

Министр и посол обсудили ускорение создания совместных торгово-логистических центров в приграничных районах для удобства сельхозпроизводителей, а также по поводу транзита товаров.

Наряду с этим, на встрече был поднят вопрос о совместном праздновании 30-летия кыргызско-казахстанских отношений.

По итогам переговоров стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление тесного сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном по всем интересующим направлениям.

Закрытие границ Казахстана с Кыргызстаном

В связи с пандемией коронавируса Казахстан закрыл границу с Кыргызстаном весной прошлого года. 6 марта 2020 года Казахстан временно запретил въезжать на территорию страны кыргызстанцам с ID-картой и несовершеннолетним со свидетельством о рождении, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Позже Казахстан сообщил, что готов открыть все КПП на границе с Кыргызстаном.

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