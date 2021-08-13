Centerra Gold Inc. прокомментировала заявление кыргызского правительства о денонсации соглашений с инвесторами по проекту «Кумтора» из-за коррупции.

«Кыргызское правительство прибегло к ложным и необоснованным обвинениям в качестве предлога для преднамеренного захвата рудника Кумтор», — цитирует представителей Centerra Gold Inc. издание «Азаттык».

*Кыргызстан начал процесс денонсации соглашений по Кумтору. По информации ГКНБ, причина в «масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами».

По мнению инвестора, соглашения между иностранными компаниями и Кыргызстаном по проекту «Кумтор», заключенные за последние 20 лет, нельзя прекращать в одностороннем порядке. И если у кыргызских властей есть причины для споров с инвестором, Centerra Gold Inc. предлагает обратиться в международный арбитражный суд.

«Centerra предпочла бы разрешить этот спор в конструктивном диалоге с властями Кыргызстана, но неоднократный отказ не оставляет нам другого выбора, кроме как искать эффективные средства правовой защиты через арбитраж и другие правовые средства», — сообщает инвестор.

Ранее канадская компания Centerra Gold Inc. оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн. Действия Кыргызстана инвестор оценивает, как «захват контроля над рудником, основанный на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях».

Кроме того, из-за упоминаемого «захвата контроля над рудником» американская корпорация StoneX Group Inc., занимающаяся предоставлением финансовых услуг, подала иск в Лондонский суд на ОАО «Кыргызалтын» на сумму в более $1 млн.

Корпорация обвиняет «Кыргызалтын» в срыве поставки половины метрической тонны золота StoneX. Так же «Кыргызалтын» обвиняют в попытке перехвата около $29 млн, которые трейдер должен был «Кумтору».

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