Федерация борьбы на своей официальной странице в Instagram высказалась о положении борцов в Кыргызстане, об условиях тренировок и отсутствии поддержки властей во время Олимпиады в Токио.

Фото взято из инстаграма Федерации борьбы в КР.

Власти не помогают

В Федерации сказали, что борцы уже начали активно готовиться к следующим Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже. Однако остаётся непонятным, поможет ли государство сборной — как отметили в федерации, у борцов и тренеров до сих пор нет нормальных условий для тренировок.

«Кыргызстан ожидал Олимпийское золото [на Олимпиаде в Токио], но что сделал Кыргызстан для этого? У борцов нет спорткомплекса, даже своего тренировочного зала! Сборная арендует частные залы! На юге страны нет спортинтерната! Зарплата тренеров маленькая! Юниоры и кадеты перед поездкой на чемпионаты ищут деньги у спонсоров, т.к. госбюджет не может покрыть более 3-5 человек!» — возмутились в Федерации.

По их словам, Федерация покрывает все доп.расходы сборной, обеспечивает дорогими медикаментами, в том числе отчисляет выплаты в UWW (Объединённый мир борьбы») за членство, судейские лицензии и т.д.

«Президент Федерации лично дарил квартиры, машины призёрам, выплачивал ежегодные премии, зарплаты. Но это лишь то дополнительное, что не входит в бюджет государства. Но когда же государство возьмёт на себя их прямую обязанность за основополагающую базу? Из года в год бюджет урезают, и мы снова сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Выдаём займ и ждем месяцами возврата от государства», — рассказали в федерации.

Они также возмущены тем, что убрали с 5 по 7 места на Олимпиаде. По их словам, борчиха Айпери Медет кызы показала хорошие результаты на Олимпиаде, «достойна боролась» и заслуживает награду.

*Борчиха Айпери Медет кызы на Олимпиаде в Токио заняла 5 место. Медет кызы стартовала в турнире 1 августа по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг, где всего были заявлены 16 спортсменок.

Нет подходящей арены

В Федерации жалуются, что у них даже «нет подходящей арены», чтобы проводить мировые чемпионаты.

«Наш Дворец Спорта итак вызвал много вопросов у UWW на Чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке в 2018 году за несоответствие международным стандартам. Да так, что нам выписали штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков после завершения и нам пришлось его оплатить», — сказали в федерации.

Они отметили, что в 2021 году обратились в правительство с просьбой провести Чемпионат Азии* в Бишкеке, однако «было снова отказано за неимением дополнительных средств у государства».

*Чемпионат Азии по борьбе прошёл в этом году в Алматы, где кыргызстанки Мээрим Джуманазарова и Айпери Медет кызы взяли золото и серебро.

Борчиха Айсулуу Тыныбекова тоже завоевала золото и таким образом в четвертый раз стала чемпионкой Азии по борьбе.

«Наши сильнейшие спортсмены мира тренируются в условиях, далёких от стандартов, но они не смотря ни на что добиваются таких блестящих результатов. Только восхищение им!» — заключили в Федерации.

Обещанные награды за медали на Олимпиаде

Церемония закрытия летних Олимпийских игр прошла 8 августа без зрителей. В итоговом медальном зачете Олимпиады Кыргызстан оказался на 70-м месте.

На Олимпийские игры в Токио поехали 16 кыргызских спортсменов. Все три медали привезли борцы.

Айсулуу Тыныбекова — серебряная медаль;

Акжол Махмудов — серебряная медаль;

Мээрим Жуманазарова — бронзовая медаль.

Сборная Кыргызстана вернулась в Бишкек 7 августа. Их встретили с цветами и поздравлениями, состоялся концерт на площади Ала-Тоо с участием президента Садыра Жапарова.

Исходя из обещания главы кабмина Улукбека Марипова, Тыныбекова и Махмудов получат по семь миллионов сомов за серебряные медали, а Жуманазарова — пять миллионов сомов за бронзу.

Кроме этого, вознаграждение получат и другие члены Олимпийской команды — тренера и медики.

Однако спортсменам до сих пор не выплатили обещанные денежные награды от государства.

Чиновники вместо тренера на Олимпиаде

Личный Дуйшон Жуманазаров рассказал, что должен был поехать в Токио, но в последний момент ему отказали и сказали, что «делегация сокращена». Дуйшон Жуманазаров — отец Мээрим Жуманазаровой.

*Вместе со спортсменами в Японию отправились несколько чиновников — заместитель рукадминистрации президента Адылбек Касымалиев и заведующая отделом образования, науки, культуры, спорта Галина Байтерек, а также глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Шабданбаев. В составые делегации также был депутат парламента Байгазы Кенжебаев.

«Нам сказали, что мы поедем на Олимпиаду. Купили форму, подготовились. Но в последний момент заявили, что произошло сокращение делегации. Так мы и остались. В делегации были те, кто не имел отношения к спорту. Есть депутаты, например.

Такие ситуации всегда были, и сейчас это повторяется. Я, как личный тренер двух олимпийских спортсменок, смотрю их выступления по телевизору, тогда как чиновники развлекаются в Токио», — сказал Жуманазаров.

По его словам, за 40 лет своей тренерской карьеры он подготовил трех олимпийцев и призеров Кубка мира, включая Мээрим и Айпери. Он отметил, что девочки с одного села и учились в параллельных классах.

«Обидно. Хотел увидеть радость и горе своих спортсменов на месте, поддержать. Но не получилось», — сказал Жуманазаров.

На это отреагировала завотделом образования, науки, культуры, спорта Галина Байтерек. Она назвала заявление тренера Жуманазарова «обидой» и пояснила, что чиновники не нарушали правил.

«На этот раз из-за пандемии организаторы Олимпиады сократили квоты, личные тренеры не входили. Возможно, отец Мээрим сделал такое заявление из-за обиды», — сказала она.