Глава государства Садыр Жапаров поручил отменить тендер от Автотранспортного объединения при Управделами президента на закупку новых белых автомобилей для акимов.

«Данное решение принято с учетом непростой экономической ситуации в стране и необходимостью сокращения неприоритетных бюджетных трат, а также мнения общественности вокруг данного вопроса», — сказал пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Тендер на закупку белых машин

ТП «Автотранспортное объединение» при управлении делами президента и правительства 11 августа объявило тендер на закупку 40 машин на общую сумму 60 млн сомов.

По данным Kaktus.media, в тендере прописали, что авто должны быть 2021 года выпуска, без пробега, полноприводными, пятидверными, с высокой маневренностью на шоссейных дорогах и повышенной проходимостью, чтобы эксплуатировать автомобили на дорогах со всеми видами покрытий.

Особенное внимание уделено цвету — машины должны были быть исключительно белыми.

Из-за тендера возник общественный резонанс в соцсетях. В Управделами президента в ответ сообщили, что тендер поможет «улучшить материально-техническую базу» и «повысить оперативность деятельности органов местного самоуправления».

По версии структуры, новые машины должны были создать условия для эффективной работы акимов. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в последний раз служебный транспорт для акимов приобретали 13-15 лет назад и машины «морально и технически устарели уже много лет назад».