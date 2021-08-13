Президент Садыр Жапаров прокомментировал съемки фильма «Семетей — сын Манаса» в своем инстаграме. Он предложил создателям фильма учесть мнение аксакалов, манасчи и историков, прежде чем фильм будет готов к прокату.

«На моем приеме был кинорежиссер господин Омурзак. Он сказал, что собирается снимать фильм. Как я могу запретить гражданину, который хочет работать?» — написал он, очевидно имея в виду продюсера фильма Омурзака Толобекова.

Кроме Толобекова над фильмом работают режиссеры Дархан Кожохан и Эгемберди Бегалиев, а также команда из продюсеров Жолдошбека Жанжигитова и Нурлана Мамакеева, оператора Айбека Жангазиева и художника-постановщика Садыра Сагымбаева.

Президент Жапаров сказал, что поставил условие создателям фильма.

«Я поставил условие. Это непростая тема. Итак, после того, как вы закончите съемки фильма, давайте соберем манасчи, аксакалов, историков, всех художников в одном зале и сначала посмотрим. Пусть они исправят недостатки, излишества уберут. Затем вы выпустите его. В противном случае вас не выпустим», — рассказал Садыр Жапаров.

Почему вообще президент контролирует фильм?

О съемках «Семетей — сын Манаса» стало известно в начале лета, когда Омурзак Толобеков заявил, что это международный проект, поддержанный президентом Садыром Жапаровым. Толобеков настаивал, что над лентой работали кинематографисты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Турции и России.

После высказывания Толобекова госсекретарь Чолпонбек Абыкеев дал уточнения об участии президента в кинопроекте на своей странице в фейсбуке.

«Если вы снимаете такой отличный фильм, то я не против. Но если будет плохо отснят и поздней не понравится, то мы не выпустим», — процитировал Абыкеев Садыра Жапарова. По словам госсекретаря, президент не финансирует фильм.

Кроме того, Абыкеев раскритиковал сценарий фильма, посчитав, что в нем есть ошибки, которые нужно исправить.

С критикой в адрес еще не готового фильма выступили и некоторые манасчи. 10 августа они провели пресс-конференцию и даже требовали остановить съемки. Они считали, что эпос «Семетей» был искажен, хотя продюсер Толобеков настаивал, что основой для фильма был не эпос, а одноименная пьеса Жалила Сыдыкова.

Пьеса о Семетее, сыне Манаса — это уже традиционная постановка для кыргызского драмтеатра, с нее часто начинаются новые театральные сезоны. В интервью «Российской Газете» Толобеков утверждал, что фильм по пьесе будет готов уже в октябре 2021 года. Он надеется показать ленту на кинофестивалях.