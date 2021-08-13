Кыргызская певица Зере выпустила первый полноценный альбом ЕКЕК (Erkin Kyrgyzstandyn Erkin Kyzy — Свободная дочь независимого Кыргызстана*). В альбоме певицы много песен о насилии над кыргызскими женщинами и призывов к взаимной поддержке.
*Именно так назвал певицу её папа после того, как ей угрожали после первой её песни посвященного правам женщин.
Например, в песне «Женеке», певица поёт о домашнем насилии в отношении келинок*. В тексте она рассказывает, как жене** обманывает и говорит, что синяки от того, что «упала с лестницы».
*молодая невестка для родственников мужа. Обычно келинка приходит в семью своего мужа и живет там.
**жена старшего брата.
«Мен билем — Я уже знаю,
Көзүңүз көгөргөндө эмне болгонун дароо эле — Когда у вас синяки,
Колуңуз кайрылганда — Когда у вас рука вывихнута,
Ичиңиз ооруганда — Когда у вас болит живот,
Тепкичтен чалынып жыгылганда — Когда падаете с лестницы.
Жеңекем менин — Моя жене,
Мен билдим эми — Я теперь узнала,
Жылмайып жүргөнуң — корккон экенсиң — Когда ты улыбалась — ты боялась.
[…]
Качып кет — Убегай,
Кетип кал — Уходи,
Куткарайын сени, жеңе — Спасу тебя, жене», — поёт певица.
В другой песне «ЕКЕК» певица поёт о важности поддержки женщин и призывает к единству.
«Эркин Кыргызстандын Эркин Кызы сүйлөсүн — Свободная дочь независимого Кыргызстана,
Эркин Кыргызстандын Эркин Кызын сиңдилер колдосун — Пусть поддерживают Свободную дочь независимого Кыргызстана сёстры;
Сөз берилсин өзүмдүн сиңдиме, эжеме, бөлөмө, жеңеме — Пусть дадут слово моей сестре, племяннице, жене,
Сөз берилсин өзүмдүн апама, тай эжеме, энеме, тай энеме — Пусть дадут слово моей маме, тёте, бабушке», — поёт певица.
В новый альбом также вошла песня «Апам айткан (Мама говорила)», клип на которой вышел в конце ноября 2020 прошлого года.
В тексте певица рассказывает о предупреждениях, которые матери дают дочерям с раннего детства, чтобы те избежали неприятностей.
Певица Зере стала известна после своего первого клипа, посвященного правам женщин — он вышел в 2018 году. Тогда певица призывала не вмешиваться в чужие жизни (особенно, женские), и задалась вопросом: «Почему я должна быть такой, как хочешь ты и многие другие?».
За него ей угрожали, песня вызвала резонанс, а реакция на творчество певицы была освещена в иностранных СМИ.
В 2019 году певица опубликовала клип песню «Сүйүнчү» (Благая весть) — и в видео можно увидеть отсылки на кыргызскую политику, движение нацпатриотов и попытку задавить движения активистов.