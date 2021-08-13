Кыргызская певица Зере выпустила первый полноценный альбом ЕКЕК (Erkin Kyrgyzstandyn Erkin Kyzy — Свободная дочь независимого Кыргызстана*). В альбоме певицы много песен о насилии над кыргызскими женщинами и призывов к взаимной поддержке.

*Именно так назвал певицу её папа после того, как ей угрожали после первой её песни посвященного правам женщин.

Например, в песне «Женеке», певица поёт о домашнем насилии в отношении келинок*. В тексте она рассказывает, как жене** обманывает и говорит, что синяки от того, что «упала с лестницы».

*молодая невестка для родственников мужа. Обычно келинка приходит в семью своего мужа и живет там.

**жена старшего брата.

«Мен билем — Я уже знаю,

Көзүңүз көгөргөндө эмне болгонун дароо эле — Когда у вас синяки,

Колуңуз кайрылганда — Когда у вас рука вывихнута,

Ичиңиз ооруганда — Когда у вас болит живот,

Тепкичтен чалынып жыгылганда — Когда падаете с лестницы.

Жеңекем менин — Моя жене,

Мен билдим эми — Я теперь узнала,

Жылмайып жүргөнуң — корккон экенсиң — Когда ты улыбалась — ты боялась.

[…]

Качып кет — Убегай,

Кетип кал — Уходи,

Куткарайын сени, жеңе — Спасу тебя, жене», — поёт певица.

В другой песне «ЕКЕК» певица поёт о важности поддержки женщин и призывает к единству.

«Эркин Кыргызстандын Эркин Кызы сүйлөсүн — Свободная дочь независимого Кыргызстана,

Эркин Кыргызстандын Эркин Кызын сиңдилер колдосун — Пусть поддерживают Свободную дочь независимого Кыргызстана сёстры;

Сөз берилсин өзүмдүн сиңдиме, эжеме, бөлөмө, жеңеме — Пусть дадут слово моей сестре, племяннице, жене,

Сөз берилсин өзүмдүн апама, тай эжеме, энеме, тай энеме — Пусть дадут слово моей маме, тёте, бабушке», — поёт певица.

В новый альбом также вошла песня «Апам айткан (Мама говорила)», клип на которой вышел в конце ноября 2020 прошлого года.

В тексте певица рассказывает о предупреждениях, которые матери дают дочерям с раннего детства, чтобы те избежали неприятностей.

Певица Зере стала известна после своего первого клипа, посвященного правам женщин — он вышел в 2018 году. Тогда певица призывала не вмешиваться в чужие жизни (особенно, женские), и задалась вопросом: «Почему я должна быть такой, как хочешь ты и многие другие?».

За него ей угрожали, песня вызвала резонанс, а реакция на творчество певицы была освещена в иностранных СМИ.

В 2019 году певица опубликовала клип песню «Сүйүнчү» (Благая весть) — и в видео можно увидеть отсылки на кыргызскую политику, движение нацпатриотов и попытку задавить движения активистов.