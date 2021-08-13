Марат Иманкулов.

Кыргызстан вместе с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовится к эскалации ситуации в Афганистане. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов на круглом столе накануне, 12 августа.

«На данный момент одной из внешних угроз национальной безопасности Кыргызстана являются талибы в Афганистане. Они уже захватили несколько регионов, подошли к границе с СНГ. Мы должны быть готовы противостоять их силам. Конечно, мы готовимся, но хватит ли наших сил? Надеемся на помощь ОДКБ», — сказал Иманкулов.

По словам Иманкулова, главную угрозу несет не движение «Талибан»*, а террористические организации, которые их окружают. Среди них есть боевики, воюющие в Ираке и в Сирии на стороне ИГ**. Также Иманкулов отметил, что большинство боевиков, находящихся там — из Центральной Азии.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, запрещенное в Кыргызстане и объявленное террористической организацией. «Талибан» известен не только своей радикальной деятельностью, но и своей причастностью к другим террористическим группировкам, в том числе запрещенной в Кыргызстане «Аль-Каиде».

** «Исламское государство» — террористическая организация, воевавшая в Ираке и Сирии в 2013-2019 годах. Некоторые члены организации продолжают совершать теракты. Кроме того, множество сторонников ИГ разбросано по всему миру, и они могут присутствовать в Кыргызстане.

«Они собрались со всего света, но в основном из нашего региона. Это выходцы из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, из России и Казахстана, а также из западных районов Китая — СУАР. Все эти боевики сосредоточены в северных провинциях Афганистана, создают лагеря, проходят обучение, вербуют людей и расширяют свои банды. Вся эта мощь может хлынуть к нам. Не сам “Талибан”, который хочет установить власть в Афганистане, а эти террористические организации, которые околачиваются возле него, точно ринутся сюда», — считает Иманкулов.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что с террористами, которые представляют угрозу для Центральной Азии переговоры невозможны, по его мнению, им «можно противопоставить только силу государства».

Иманкулов добавил, что национальная безопасность зависит от единства кыргызстанцев, иначе государственные органы будут бессильны.

Что происходит в Афганистане?

Члены «Талибана». Фото: Омар Сохбани / Reuters

Экстремистское движение «Талибан» начала захватывать регионы Афганистана, начиная с мая 2021 года. На тот момент большинство военнослужащих НАТО, сражавшихся с талибами, были выведены из страны. Президент США Джо Байден заявил, что силы НАТО будут полностью выведены из Афганистана к 11 сентября.

Представители «Талибана» сообщили, что они захватили 80% территории Афганистана. Но официальные власти опровергают эту информацию. А, по июньским расчетам ООН 50%-70% территории страны перешло в управление экстремистской организации.

По этой причине тысячи афганцев переходят в соседние страны — среди них есть и правительственные военнослужащие.

Утверждается, что талибы также представляют угрозу для Центральной Азии, поскольку Афганистан граничит с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Также, боевики террористической организации захватили несколько пунктов пропуска на приграничных участках.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов планирует подвести к границе военную технику и использовать наемников. Узбекские власти заявили, что в ближайшее время проверят готовность войск и проведут учения.

Тем временем президент Таджикистана Эмомали Рахмон повторно мобилизовал 20 000 военнослужащих резерва на таджикско-афганской границе. Глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан поможет Таджикистану в борьбе с талибами — обе страны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности.