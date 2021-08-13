В Первомайском райсуде Бишкека 13 августа состоялось очередное заседание по делу о похищении убитой Айзады Канатбековой. Суд уже на протяжении нескольких месяцев рассматривает это дело, но заседания несколько раз переносились по разным причинам.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек, которых следствие считает причастными к похищению.

Что было на заседании?

На заседании основным вопросом было, определение точного времени смерти Айзады Канатбековой. Для этого пригласили судмедэксперта.

Но по его словам, определить точное время смерти девушки не могут из-за того, что тело девушки привезли через более суток с момента убийства.

«По нашей методике, если прошло более суток, то мы не можем точно установить [точное время смерти] […] В заключении написали, что “смерть наступила в момент исследования трупа более суток”», — сказал он на суде.

По его словам, тело девушки доставили в морг 7 апреля вечером.

*Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля. Её тело обнаружили через два дня. 7 апреля в 13:14 в дежурную часть Аламединского РОВД позвонил местный пастух – житель села Чон-Таш. Он сообщил, что на поле между селами Чокморов (Чон-Таш) и Арашан стоит Honda Civic.

По его словам, этот автомобиль в указанном месте он видел еще 5 и 6 апреля, но мужчина не обратил на него внимания, думая, что машина застряла в грязи.

В ответ адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов в ответ поинтересовался, почему то, что сказал на суде судмедэксперт не указал в своём заключении.

«Это моя ошибка, что время смерти здесь [в заключении] не указано», — сказал судмедэксперт.

По мнению Токтакунова, у потерпевшей стороны есть подозрения, что это было сделано специально.

«Изначально выносили решение об убийстве, то есть прекратили дело в отношении Замирбека Тенизбаева. Сочли, что это он был убийцей, на основании этого [прекратили дело]. Но как они могли принимать какие-то решения, если даже не установлено время смерти?» — рассказал адвокат в интервью «Клоопу».

Кроме этого, судья на заседание сообщила, что по результатам экспертизы у обвиняемых не зафиксировали кровоподтёков и ран после задержания. По её словам, это доказывает, что в милиции обвиняемых не избивали.

Также судья на заседании зачитала заключение психиатрической экспертизы. Так по её словам, эксперты обнаружили у одного из обвиняемых — Сыймыка Молдосариева «хроническо-психическое расстройство в виде легкой отсталости, слабоумия».

Но эксперты в своём заключении пришли к выводу, что несмотря на это обвиняемый в момент совершения преступления мог отдавать отчёт своим действиям, руководить ими и поэтому «его следует считать вменяемым».

У остальных четверых подозреваемых, по словам судьи, эксперты не обнаружили никаких расстройств или болезней после психиатрической экспертизы.

Так на сегодняшнем заседании суд закончил изучать материалы дела. Следующее заседание назначено на 6 сентября, где должны состояться прения сторон.

О том, как проходило первое заседание по этому делу, можно прочитать здесь, а про второе и третье заседание тут. Подробности четвёртого заседания можно прочитать здесь, а пятого тут.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Момент похищения Айзады Канатбековой попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения

Девушку похитили утром 5 апреля 2021 года. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Айзаду Канатбекову.

Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек — дважды судимые Кубаныч Токон уулу и Замирбек Раманкулов, единожды судимый Ажикабыл Рысбай уулу, привлекавшийся к уголовной ответственности Орозбек Нурумбетов и не судимый до этого ни разу Сыймык Молдосариев.

Всем обвиняемым вменяется преступление по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору».

Орозбек Нурумбетов полностью признал свою вину. Раманкулов вины не признал, а остальные подозреваемые признали ее частично.

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