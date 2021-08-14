Председатель кабмина Улукбек Марипов 12 августа назначил своего заместителя Айбека Джунушалиева новым и.о. мэра в Бишкеке. Он уже девятый временный градоначальник после октябрьских событий.
В соцсетях даже появились шутки о том, что из-за череды назначений никто не знает, кто сейчас градоначальник столицы.
Мы решили вспомнить как сменялись и.о. мэра столицы после смены власти в стране.
Октябрьские временные мэры
6 октября мэр столицы Азиз Суракматов подал в отставку, но кресло градоначальника не пустовало и за 2 дня и.о. мэра успели побыть аж три разных человека.
Вместо Суракматова 6 октября пришел самопровозглашенный мэр Жоошбек Коеналиев. Он даже успел провести совещание с городскими службами. Позже стало известно, что его назначил на эту должность так называемый «координационный совет по урегулированию ситуации в Бишкеке».
«Главной задачей Коеналиева было сохранить здание мэрии. Все видели, что произошло со зданием Жогорку Кенеша, мы не должны были допустить аналогичного исхода. Коеналиев весь день работал с муниципальными службами, чтобы наладить работу в критической ситуации. Кроме того, был создан отряд дружинников, которые обеспечивают безопасность зданий, таких как Финпол, и других стратегических объектов», — так объяснили в мэрии столицы тогда назначение Коеналиева.
Но пробыл он на должности меньше суток. Тот же «координационный совет по урегулированию ситуации Бишкеке» 6 октября вечером заменил Коеналиева на Мирлана Бекитаева, который пробыл на должности около 15 часов.
7 октября в муниципалитете сообщили, что и.о. градоначальника стал первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.
«Мы опровергаем информацию, что муниципалитет находится под управлением каких-то групп, координационного совета и самопровозглашенного мэра. Все должно быть в рамках правового поля и согласно законодательству», — отметили тогда в мэрии.
Возвращение Суракматова и борьба за кресло мэра
8 октября у здания столичной мэрии собрались бишкекчане и требовали, чтобы к своему посту вернулся Суракматов. Позже на митинг пришёл и сам экс-мэр.
«6 октября до пяти утра был на рабочем месте. Потом поехал переодеться, а когда вернулся, мэрию уже захватили. Было несколько группировок. Чтобы сохранить муниципалитет, не хотел конфликта, решил временно работать на удаленке. Все вопросы, связанные с жизнедеятельностью города, решал по телефону. Я занимаюсь хозяйством, а не политикой. Я подчиняюсь народу и депутатам БГК», — сказал он тогда.
После этого ситуация в городе на некоторое время успокоилась. Однако, Суракматов на пресс-конференции 20 октября заявил, что подал в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Исполняющим обязанности мэра Бишкека стал Нариман Тюлеев, которого ранее назначили первым вице-мэром столицы.
Но кандидатура Тюлеева не устроила часть горожан и борьба за кресло мэра стала снова набирать обороты.
Активно против экс-мэра выступал член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков и пытался того сместить.
Борясь за кресло мэра Бишкека, Жунусбеков тогда заявил, что его поддерживают в БГК, и он готов приступить к работе «уже в понедельник». Однако главы фракций в бишкекском горкенеше отрицали, что поддержали его кандидатуру. Также Жунусбеков публично заявил, что его поддерживает Садыр Жапаров. А Тюлеев утверждал, что Жунусбеков давит на сотрудников мэрии.
22 октября в столичном муниципалитете сообщили, что Нариман Тюлеев отказался от должности и.о. мэра.
«Я даже не успел войти в курс дела и принять доклады, как вокруг кресла мэра развернулась грязная борьба различных группировок и сомнительных личностей. Некоторые из них в агрессии дошли до рукоприкладства. Не буду отрицать, что горожане пришли поддержать меня. Не имея никакого морального права подвергать их жизни опасности и осознавая, что волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента премьер-министром Садыром Жапаровым приняли решение, что я оставляю пост и. о. мэра», — отметил тогда Тюлеев.
Мэр на 100 дней
27 октября на должность и.о. мэра столицы назначили Балбака Тулобаева, который тогда был полпредом правительства в Иссык-Кульской области.
После его назначения Торохан Жунусбеков отказался от претензий на мэрство. Он тогда заявил, что этот кандидат «не человек Суракматова и Тулеева», хотя Тулобаев работал в команде мэра Азиза Суракматова.
Тулобаев продержался на должности временного мэра чуть более 100 дней.
Почти сутки мэр
Тулобаев подал в отставку 9 февраля. Вместо него назначили Эрмека Нургазиева, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр [сейчас глава кабмина] Улукбек Марипов.
Утром 9 февраля его представили коллективу мэрии в прямом эфире. Однако, назначение Нургазиева вызвало недовольство среди горожан, так как до этого он был замешан в нескольких скандалах.
Так в 2019 году у Нургазиева произошел конфликт с адвокатессой Ольгой Новохатской — он ударил ее в лицо при многочисленных свидетелях. Новохатская говорит, что была беременна и потеряла ребенка после удара. Также Новохатская заявила, что получила травму уха с потерей слуха на 30%. Но правоохранительные органы не привлекли Нургазиева к ответственности.
А в 2020 году на Нургазиева жаловались дольщики «Альянс Курулуш Плюс», интересы которых и защищала Новохатская. Главу стройкомпании Максима Альянова обвинили в мошенничестве и посадили, а компания Нургазиева обещала достроить дома «Альянс Курулуш Плюс».
Работа по словам дольщиков, была сделана некачественно. Кроме того, оплативших 100% стоимости квартир дольщиков просили доплатить еще, иначе обещали продать их квартиры.
Люди требовали, чтобы Эрмек Нургазиев вернул им деньги в размере 2,5 млн сомов и возвратил проданные с их слов неизвестным людям пять квартир законным владельцам.
Спустя несколько часов после назначения Нургазиева на должность временного градоначальника в инстаграме президента Садыра Жапарова появился пост, в котором не упоминается имя Нургазиева, но говорится о «фактах хулиганства и имущественных спорах».
«Конечно много чистых, молодых и идейных кадров. В беседе они кажутся честными и готовыми к активной работе. За отобранными кадрами, которые не работали при прежних властях и не были замешаны в коррупционных делах, оказывается есть прежние факты хулиганства и имущественных споров. Поэтому, считаю не возможным их назначение в мэры города Бишкек», — написал он днём 9 февраля.
Уже 10 февраля Марипов отменил своё же постановление о назначении Нургазиева на должность и.о. мэра.
Самый долгий временный мэр
Новым и.о. градоначальника 10 февраля назначили Бактыбека Кудайбергенова. На последних выборах в парламент был в списке партии «Кыргызстан».
Именно Кудайбергенов дольше всех продержался на должности и.о. мэра — чуть меньше полугода. Но, несмотря на это, горожанам он ничем не запомнилось и именно в его мэрство появились шутки о том, что никто не знает, кто сейчас градоначальник в столице.
Мэр на 10 дней
2 августа стало известно, что Кулайбергенов покидает пост и.о. мэра. Вместо него назначили бывшего градоначальника Оша Таалайбека Сарыбашова. Однако, он тоже продержался недолго — 12 августа он объявил, что подаёт в отставку.
Мэрство Сарыбашова запомнилось разве, что увольнением его сына из столичной мэрии. В день своего назначения Сарыбашов подписал приказ об увольнении своего сына, который работал специалистом организационно-инспекторского отдела.
Нынешний и.о. мэра Айбек Джунушалиев будет на этой должности до 26 августа. Именно в этот день депутаты Бишкекского горкенеша должны избрать нового мэра столицы.