Тулобаев подал в отставку 9 февраля. Вместо него назначили Эрмека Нургазиева, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр [сейчас глава кабмина] Улукбек Марипов.

Утром 9 февраля его представили коллективу мэрии в прямом эфире. Однако, назначение Нургазиева вызвало недовольство среди горожан, так как до этого он был замешан в нескольких скандалах.

Так в 2019 году у Нургазиева произошел конфликт с адвокатессой Ольгой Новохатской — он ударил ее в лицо при многочисленных свидетелях. Новохатская говорит, что была беременна и потеряла ребенка после удара. Также Новохатская заявила, что получила травму уха с потерей слуха на 30%. Но правоохранительные органы не привлекли Нургазиева к ответственности.

А в 2020 году на Нургазиева жаловались дольщики «Альянс Курулуш Плюс», интересы которых и защищала Новохатская. Главу стройкомпании Максима Альянова обвинили в мошенничестве и посадили, а компания Нургазиева обещала достроить дома «Альянс Курулуш Плюс».

Работа по словам дольщиков, была сделана некачественно. Кроме того, оплативших 100% стоимости квартир дольщиков просили доплатить еще, иначе обещали продать их квартиры.

Люди требовали, чтобы Эрмек Нургазиев вернул им деньги в размере 2,5 млн сомов и возвратил проданные с их слов неизвестным людям пять квартир законным владельцам.

Спустя несколько часов после назначения Нургазиева на должность временного градоначальника в инстаграме президента Садыра Жапарова появился пост, в котором не упоминается имя Нургазиева, но говорится о «фактах хулиганства и имущественных спорах».

«Конечно много чистых, молодых и идейных кадров. В беседе они кажутся честными и готовыми к активной работе. За отобранными кадрами, которые не работали при прежних властях и не были замешаны в коррупционных делах, оказывается есть прежние факты хулиганства и имущественных споров. Поэтому, считаю не возможным их назначение в мэры города Бишкек», — написал он днём 9 февраля.

Уже 10 февраля Марипов отменил своё же постановление о назначении Нургазиева на должность и.о. мэра.