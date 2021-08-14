За сутки в Кыргызстане зафиксировали 520 новых зараженных коронавирусом. Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 299. В Чуйской области врус подтвердили у 88 человек.

Еще 39 новых зараженных зафиксировали в Иссык-Кульской области, 37 — в Джалал-Абадской. В Баткенской области вирус подтвердили у 19 пациентов, в Ошской области у 14 и еще пяти в Оше. В Нарынской области вирус подтвердили у еще 12 человек, а в Таласской — у семи.

Таким образом общее число заражений за пандемию достигло 171 758 случаев.

За сутки скончалось шесть человек с коронавирусом. Согласно статистике минздрава, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 2 439 человек.

Выписаны из больниц по выздоровлению за сутки 654 человека, 2 216 все еще получают лечение в больницах.