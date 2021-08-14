Нурадил Бакасов. Фото: Тенгриньюс

Замминистра инвестиций Нурадил Бакасов дал интервью казахскому изданию “Тенгриньюс”, в котором рассказал об оценочной стоимости города Асман, который на Иссык-Куле хотят построить кыргызские власти.

В интервью было заявлено, что строительство оценили в 20 миллиардов долларов.

“Сегодня это лишь оценочная стоимость, так как проектно-сметная документация в целом готовится. Данный вопрос будет возложен на управляющую компанию, которая проведет детальную оценку проектирования и на базе нее подготовит технико-экономические обоснования по реализации “Асмана”. Уже проводится изыскательная работа, уже проводится работа по части подведения необходимой инфраструктуры и обеспечения необходимой инфраструктуры”, — сказал Бакасов. По его мнению, к 2022 году будут первые соглашения и даже завершающие этапы проектирования.

Бакасов утверждает, что возведение эко-города уже заинтересовало инвесторов.

“Уже выразили заинтересованность инвесторы многих стран. Предметных переговоров еще не было. Сегодня каждому инвестору готовы выдать определенную территорию для того, чтобы они могли там застроить город, который не будет противоречить общей концепции, не будет противоречить проекту самого города”, — сказал он.

По словам Бакасова, информацию о городе Асман мининвестиций разослал многим странам партнерам, инвесторам из стран Персидского залива, из Юго-Восточной Азии, Турции. Минивестиций считает, что строительство города может заинтересовать иностранных инвесторов.

“Это эко-смарт-город, то есть “умный” город. Концепция которого соответствует требованиям времени и мирового сообщества. Данный проект сегодня продвигается со стороны государства”, — сказал Бакасов.

Бакасов рассказал, что создается управляющая компания, которая будет реализовывать проект “город Асман”, и уже ведется работа по обеспечению его инфраструктурой и энергией.

Он описал еще не построенный город как место, в котором будут электрокары, “умные дома”, образовательные хабы, индустриальные парки.

“Для строительства и проектирования этого города сегодня со стороны управляющей компании, которая создается, уже ведутся переговоры с мировыми известными архитекторами, компаниями, которые занимаются строительством, проектированием”, — утверждает Бакасов.

Город за 10 годовых бюджетов страны

Депутат парламента Дастан Бекешев менее оптимистичен в отношении строительства эко-города на берегу Иссык-Куля и того, что он может заинтересовать инвесторов.

“Сперва я думал, что в Администрации Президента кто-то решил забить травку и помечтать о строительстве нового городка Асман. Потом я думал, что это мошенническая схема, когда рекламируется место с целью искусственного увеличения цен на земли и последующей их распродажи”, — пошутил он в своем фейсбуке.

Также Дастан Бекешев упомянул, что 20 миллиардов — это 10 годовых бюджетов Кыргызстана.

“От рекламы перешли к обсуждению с населением. И теперь называют сумму строительства городка – 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов – это 10 годовых бюджетов всей страны. Бюджет столицы даже не превышает 200 миллионов долларов”, — написал он.

Он считает, что высок риск того, что проект “Асман” так никогда и не выполнят.

“Уже больше половины года мы живём при новом Президенте, но никто четко не может дать ориентиры: что будет с нами через год, 5 лет и что мы будем делать, чтобы стало жить лучше и веселей? На эти вопросы должен дать ответ лидер страны. Он должен указать путь куда мы стремимся. Пока такого пути нет. Есть действия: у кого-то отнять, кому-то дать, что-то предложить и тут же отменить, но нет цели. Не нужно писать очередные стратегии, которые умножат тонну макулатуры, нужно чтобы лидер страны озвучил где мы будем через такое-то время и что он будет делать для этого.

Поэтому Асман останется очередной мечтой, не реализованной не потому что не найдутся деньги, а потому что нет компетентных кадров и нет доверия к власти”, — считает депутат.

Город-сказка, город-мечта… город-комуз

Пилот проекта, который называется «Экологический чистый город будущего „Асман“» и презентовали 5 июля на совещании, где обсуждали вопросы развития регионов с высоким туристическим и инвестиционным потенциалом.

Авторы проекта считали, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров площади будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». А с высоты город должен был выглядеть как комуз.

Жить в городе по идее авторов должны были 500 000 человек, а построить целый эко-город собрались минимум за 7 лет. По мнению авторов, реализация проекта привлечёт существенные объёмы инвестиций в экономику, создаст новые рабочие места и создаст спрос на отечественные строительные материалы, продукты питания и услуги.

По их задумке, производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса «умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии, оптимальным потреблением ресурсов и ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, а также с соблюдением принципов зеленой экономики.