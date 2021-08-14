Жанара выпустилась из детского дома в Оше. Сначала училась на курсах бухгалтера, а потом поселилась в социальном доме общественного фонда «Наш Голос».

«Я осталась в этом соцдоме, жила там два года. Вообще положено год жить, но из-за того, что я была очень неуверенная в себе девочка, я всего боялась. Меня не готовили к взрослой жизни, мне не говорили, что когда ты вырастешь, тебе придется зарабатывать — только поверхностно. Поэтому я боялась всего. Даже просто выйти [куда-то]. Мне скажут: «Иди на Ошский базар купить продукты нам домой» — все, стресс», — рассказывает она.

После выпуска из соцдома искала работу, жилье. Все давалось с трудом, ведь за ней тянется длинный шлейф недоверия — «детдомовская».

«Я не говорила, что я с детского дома, потому что я думала, что мне скажут «Вот ты воровка». Потому что все думают, что мы воры», — делится она.

Она не отчаивается, ведь на пути встречаются добрые люди. Жанара умеет мечтать — она хочет стать актрисой, прославиться и найти свою маму.