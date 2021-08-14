Президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон «О трансформации земельных участков». Администрация президента настаивает, что теперь закон “направлен на разрешение многолетних проблем граждан, построивших дома на земельных участках, где застройка жилья не планировалась”, и благодаря ему “решаются вопросы с порядком получения документов на земельные участки путем разъяснения процедуры и уточнения органов, в которые можно обратиться”.

“Принимая во внимание жизненные трудности граждан, связанные с экономической ситуацией в стране, ростом цен, пандемией, которые так или иначе влияют на уровень жизни граждан, Закон освобождает от необходимости выплаты компенсации, связанной с сельскохозяйственными потерями”, — сообщает сайт президента.

Поправки вступили в силу в день подписания президентом.

Инициировал поправки в закон о трансформации земель Кабмин. Законопроекты о трансформации земель парламент рассматривал и в прошлом году.

В проекте упоминалось, что будут трансформированы 1712 гектаров земли, что решит проблемы 11 тысяч 300 семей. Проблемные участки находятся в Сокулукском и Аламудунском районах Чуйской области, а также в городе Оше и Кара-Сууйском районе Ошской области. Жители Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области летом 2020 года неоднократно митинговали у здания парламента в Бишкеке, требуя принять закон о трансформации земель до ухода на летние каникулы.