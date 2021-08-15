Новость будет обновляться.

Об отставке Ашрафа Гани, лидера Афганистана, сообщил «Спутник Таджикистана». Информацию о сдаче полномочий в течение 15 августа сообщил и телеканал Al Arabiya. CNN сообщил, что талибы находятся в президентском дворце в захваченном Кабуле и обсуждают передачу власти. Al Arabiya утверждает, что бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали согласен возглавить временное правительство.

Российское посольство в Афганистане сообщило Интерфаксу о том, что Гани якобы бежал из страны. Такую же информацию дает Азия Плюс — по информации журналистов, Гани и его приближенные находятся в Таджикистане.

РИА Новости сообщают, что Гани согласился уйти в отставку, однако собеседник издания назвал слухами возможное назначение Джалали главой временного правительства.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал правительство Гани и талибов провести мирные переговоры.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, признанное в Кыргызстане террористическим.

Талибы захватили весь Афганистан. Захватив Кабул они потребовали, чтобы все иностранцы покинули страну или зарегистрировались у представителей «Талибана». Россия решила не эвакуировать своих дипломатов, США же, напротив, организовали срочную эвакуацию своих граждан. По информации CNN, пытаются покинуть страну и высокопоставленные афганские чиновники. Кыргызские дипломаты обещали помочь кыргызстанцам в эвакуации из Афганистана.

“Посольство Кыргызстана в Кабуле продолжает работать в штатном режиме. Министерство иностранных дел Кыргызстана и посольство находятся на постоянной связи с кыргызстанцами, временно находящимися в Афганистане, и предпринимают все усилия по обеспечению их безопасности, а также эвакуации на родину”, — говорится в сообщении кыргызского МИД.

По информации «Рейтер», на захваченных территория талибы требуют женщин оставить работу в банках и прочих финансовых учреждениях. По информации журналистов, занять позиции женщин в банках предложили их родственникам-мужчинам.

BBC пишет, что в захваченных районах женщин уже не выпускают из дома без мужчин, запрещают работать и рекомендуют носить бурки.

Иностранные СМИ сообщают, что в Кабуле закрашивают изображения женщин, а местные жители спешат покинуть захваченную столицу.

Улицы Кабула во время передачи власти талибам



Видео: @IamObaidRahimi pic.twitter.com/S8Nw7U3QrC — Медиазона. Центральная Азия (@mediazona_ca) August 15, 2021

Что происходит в Афганистане?

Ситуация с радикальными боевиками «Талибан» в Афганистане ухудшилась в мае 2021 года сразу после того как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, за несколько недель движение взяло под контроль 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.

За это время конфликт получил резонанс во всем мире. На него также обратили внимание и страны, граничащие с Афганистаном — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Таджикистан и Узбекистан в конце июня начали укреплять свои границы с Афганистаном. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления госграниц. Таджикистан также обратился к членам ОДКБ за поддержкой в укреплении границ.

Узбекистан в конце июня после активизации боевиков «Талибана» в Афганистане объявил о начале проверки боевой готовности своих войск. Минобороны республики также заявило о проведении крупных тактических учений в ближайшее время.

Затем, 8 июля, глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что таджикской стороне окажут поддержку в случае необходимости, так как обе страны входят в ОДКБ.

А 22 июля в Таджикистане прошло однодневное войсковое учение «Марз -2021». В нём по всей стране приняли участие более 100 тысяч солдат и офицеров силовых структур, а также порядка 130 тысяч резервистов национальной армии.

Сами учения транслировались по всем таджикским государственным телеканалам и радио. Президент страны Эмомали Рахмон в своем выступлении сказал, что такие масштабные воинские учения проводятся впервые в истории за годы независимости Таджикистана и связаны они с обострением обстановки в соседнем Афганистане.