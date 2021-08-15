За сутки скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Вирус за сутки зафиксировали у 332 новых зараженных. Большинство заражений зафиксировано в Бишкеке — у 150 человек. 38 новых зараженных в Иссык-Кульской области, 36 в Джалал-Абадской, 31 — в Чуйской. 24 заражения установили в Баткенской области, 23 в Нарынской, 20 в Таласской. Меньше всего заражений в Ошской области и Оше — 8 и 2 случая соответственно. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 676 человек, 2 125 все еще получают лечение в больницах. За всю пандемию общее число случаев заражения достигло 172 090. Из них выздоровели 162 780, скончались 2 446. Принимать как аксиому статданные Минздрава нельзя — не все зараженные обращаются в больницу, кроме того министерство ранее сокращало статистику по смертям, убрав из нее факты смерти пациентов, у которых помимо коронавируса были другие серьезные заболевания.