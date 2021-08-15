Что произошло?

Неизвестный напал на улице на бишкекчанку Марину Сколышеву и домогался ее. Он напал на девушку возле 29 школы в Бишкеке, на пересечении улиц Горького и Фатьянова, около 12 часов 14 августа.

Мужчина шел в сопровождении пожилой женщины навстречу пострадавшей, когда дернулся в ее стороны и сунул ей руку между ног. Когда девушка начала возмущаться, пожилая женщина была вынуждена извиняться за нападавшего.

Сколышева рассказала о нападении в инстаграм и написала заявление в милицию. Она также сняла нападавшего. Милиция зафиксировала факт домогательств как «Мелкое хулиганство» и заявила, что ищет нападавшего. Позже сама Сколышева сообщила Kaktus Media, что мужчину задержали.

Не единственная пострадавшая

Когда стало известно о домогательствах до Сколышевой, в редакцию Kaktus Media обратилась еще одна пострадавшая. Она узнала мужчину по фото.

За три дня до нападения на Сколышеву тот же мужчина напал на другую девушку. По ее словам он сначала домогался ее в троллейбусе, к тому же домогался еще одной девушки и та была вынуждена кричать.

Обратившаяся к журналистам пострадавшая рассказала, что мужчина преследовал ее дальше и напал на нее.

«Он за мной шел, я особо не обращала внимания, после он меня догнал, схватил за руку и начал обнимать и лапать. Я кричала о помощи, но он закрывал мне рот. Слава богу, меня услышали, прибежали парни и спасли меня», — рассказала девушка.

Кроме того, к самой Сколышевой обратились девушки, которые пострадали от домогательств со стороны этого мужчины.