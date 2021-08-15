Глобальные угрозы и вызовы, связанные с изменением климата и экстремальными погодными явлениями, возрастают с каждым годом. Поскольку озабоченность изменением климата растет и в Кыргызстане, очевидно, что важность прогнозирования имеет решающее значение для предотвращения ущерба, вызванного суровой погодой и изменением климата. А это значит, что работу Кыргызгидромета необходимо сделать более эффективной.

Недавно Водно-энергетическая программа для Центральной Азии от Всемирного банка (CAWEP) поддержала экспертную оценку, проведенную Швейцарским управлением метеорологии (MeteoSwiss) в партнерстве с Кыргызгидрометом, чтобы помочь оценить его возможности, выявить пробелы и расставить приоритеты для модернизации.

*Весь отчет доступен здесь.

Результаты экспертной оценки показывают, что Кыргызгидромет находится на среднем уровне зрелости и ему есть куда развиваться. Агентству необходимо наращивать научный потенциал и подобрать необходимый персонал. Для этого Кыргызгидромету необходимо получать достаточный бюджет.

Так почему важно улучшить работу Кыргызгидромета?

По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году 6,6 млн. человек в Кыргызстане будут подвержены риску последствий изменения климата.

Спрос на высококачественные погодные и связанные с ними экологические информационные услуги — так называемый ГИДРОМЕТ — быстро растет.

Более половины ВВП Кыргызской Республики получено от деятельности, чувствительной к климату и погоде. Климатические прогнозы показывают уменьшение количества летних осадков — что было заметно этим летом и привело к гибели урожая во многих сельхозугодьях — и увеличение риска засух и опустынивания.

Хотя общее количество осадков будет меньше, скорее всего, дожди будут выпадать в более экстремальных ситуациях, что приведет к увеличению количества селей и наводнений — от которых также этим летом пострадали многие районы Кыргызстана, были не только уничтожены поля и дома, это привело и к гибели людей. А более интенсивные снегопады могут привести к увеличению количества лавин, особенно в сочетании с более частыми теплыми периодами. Проблемы усугубляются отступлением ледников, что оказывает давление на запасы воды.

Авторка фото: Айдай Токоева, «Клооп». На снимке: Потрескавшееся дно оросительного арыка на поле Махмута, фермера из Петровки.

Значительная часть населения сильно зависит от сельскохозяйственного производства. В этом секторе производится примерно четвертая часть ВВП страны.

В 2019 году Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение, которое является основным драйвером глобальной борьбы с изменением климата. Ратификация означает, что государство должно разработать план с целью сокращения выбросов углерода, который, конечно, включает в себя действия на разных уровнях и в разных областях экономики. Это означает, что все ведомства, работающие в области климата в стране, должны планировать и быстро и эффективно реагировать на любые события, связанные с климатическими рисками или вызванные ими. В области прогнозирования основным агентством является Кыргызгидромет.

Какие проблемы стоят перед Кыргызгидрометом?

Самой большой проблемой является нехватка высококвалифицированных специалистов в области метеорологии, климатологии и гидрологии. В стране есть только один университет, который предлагает дипломы по метеорологии, и квалифицированный персонал трудно удержать из-за низкой зарплаты по сравнению с частным сектором.

Особенно трудно привлечь и удержать квалифицированных ИТ-специалистов с достаточными навыками программирования и инженеров для надлежащего обслуживания и обновления инфраструктуры наблюдения. В результате в ИТ-отделе работает всего шесть человек, из которых один имеет профильное образование. В Кыргызской Республике конкуренция за высококвалифицированных ИТ-специалистов и инженеров очень жесткая, поскольку частные предприятия могут платить значительно более высокие зарплаты по сравнению с Кыргызгидрометом.

Другая проблема заключается в том, что Кыргызгидромету приходится готовить гидрологов и климатологов, поскольку возможности для обучения и исследований по этим двум предметам в стране ограничены.

Учитывая ограниченный круг квалифицированных молодых специалистов, управление знаниями в организации имеет решающее значение, поскольку значительная часть сотрудников старше 50 лет (40%), фактически составляя самую большую возрастную группу. Этот значительный опыт и знания необходимо будет консолидировать и развивать в среднесрочной перспективе, а также поддерживать в актуальном состоянии с помощью современных подходов и гидрометеорологии.

«Несмотря на множество трудностей, с которыми мы сталкиваемся из-за недостатка финансирования и нехватки специалистов, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить хороший сервис. Подобные обзоры помогают нам лучше выявлять проблемы и пытаться найти решения. Сегодня это особенно важно», — сказал Осмонбай Борукулов, директор Кыргызгидромета.

Осмонбьай Борукулов, фото: Гидромет

Потенциал есть

Кыргызгидромет является одним из девяти национальных гидрометеорологических агентств в мире, которые получают пользу от применения «Диагностики странового гидромета». Поскольку это первый раунд применения данного инструмента, а партнерство Кыргызгидромета и MeteoSwiss первым предоставило результаты в этом первом раунде, эти усилия называют новаторскими и очень перспективными. Результаты этих девяти страновых гидрометдиагностик будут использованы для составления отчета о глобальном гидрометдефиците, который был запущен 8 июля 2021 года на Политическом форуме ООН высокого уровня по устойчивому развитию.

С 2011 года Всемирный банк оказывает поддержку Кыргызгидромету в рамках проекта модернизации гидрометеорологии в Центральной Азии (CAHMP). Он включает восстановление и модернизацию сетей мониторинга погоды и воды, укрепление подходов к взаимодействию с ключевыми пользователями, которым информация Кыргызгидромета необходима для принятия решений, такими как специалисты, работающие в области управления рисками стихийных бедствий, водных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики и транспорта.

Конечной целью является помощь в защите и информировании населения, чтобы избежать любых негативных последствий экстремальных погодных условий.

Планировать новые инвестиции нужно уже сейчас

Признавая значительный прогресс Кыргызгидромета и учитывая, что проект CAHMP будет завершен в ближайшие 1-2 года, планировать инвестиции в дальнейшее развитие агентства нужно уже сейчас.

Всемирный Банк предлагает Кыргызгидромету регулярно проводить подобные оценки — каждые несколько лет — для того, чтобы убедиться, что модернизация осуществляется в соответствии с планом, и, что самое главное, что она максимально удовлетворяет потребности кыргызского общества.

Кроме того, технологии, используемые в гидромете, быстро развиваются, поэтому взаимодействие с коллегами со всего мира поможет Кыргызгидромету воспользоваться преимуществами новых разработок. Учитывая нынешнюю нестабильную политическую ситуацию, важно продолжать развивать те направления, которые, по мнению экспертной оценки, требуют более пристального внимания.

Кыргызгидромет играет важную роль в поддержке управления рисками стихийных бедствий и адаптации к изменению климата в стране.