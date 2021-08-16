В Бишкеке 16 августа у здания посольства США в Кыргызстане прошёл мирный митинг активистов экодвижения «Сохраним Тянь-Шань»* по вопросу судебных процессов по делу «Кумтора».

*Про это движение толком ничего неизвестно. В Инстаграме на странице движения первая публикация была сделана 3 августа этого года. Лидеркой движения является телеведущая Канышай Рысбекова. Она в своих соцсетях активно призывала прийти граждан на этот мирный митинг.

Кроме того, телеведущая активная сторонница президента Садыра Жапарова, а в период предвыборной агитации перед президентскими выборами она участвовала в агитации за него.

Митингующие требовали, чтобы суд Нью-Йорка справедливо рассмотрел иск о признании «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» банкротом*. Суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка должен повторно рассмотреть иск 17 августа.

*Обе компании — «дочки» канадской Centerra Gold Inc.

Митинг у здания посольства США. Фото: AKIpress Митинг у здания посольства США. Фото: AKIpress Митинг у здания посольства США. Фото: AKIpress

По словам лидерки движения Канышай Рыспековой, такими акциями они хотят привлечь внимание мировой общественности к ситуации вокруг рудника Кумтор.

Активисты намерены устроить мирный митинг у здания посольства США и завтра.

Суд о банкротстве

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства*.

*Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» во всем мире.

Процедуру банкротства, инициированную по главе 11 Федерального кодекса США, часто называют «реорганизационным» банкротством. Его инициатор остается владельцем, имеет полномочия и обязанности доверительного управляющего, может продолжать вести бизнес, а также занимать новые деньги (с одобрения суда).

Иск подали после того, как правительство Кыргызстана ввело внешнее управление на Кумторе за экологические нарушения и нарушение законов. Centerra же расценивает действия властей страны, как «захват контроля над рудником, основанный на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях».

19 июля суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка 19 июля рассмотрел ходатайство канадской компании Centerra Gold Inc. о банкротстве «Кумтора» и решил временно отклонить его рассмотрение.

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