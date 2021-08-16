Министр иностранных дел Руслан Казакбаев поговорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы двух внешнеполитических ведомств обсудили инцидент, когда мужчина напал на сотрудницу в центре развлечений MagicCity из-за того, что та сначала обслуживала его на русском языке.

Что сказал Лавров?

По данным МИД России, разговор между Лавровым и Казакбаевым состоялся по инициативе российской стороны.

Глава МИД России призвал власти Кыргызстана «максимально оперативно» реагировать на проявления бытового национализма в отношении представителей русскоязычного населения в стране, чтобы избежать ущемления их прав и достоинства.

«Казакбаев заверил, что руководство страны будет твердо противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения», — говорится в сообщении российского МИД.

Что сказал Казакбаев?

Глава МИД Кыргызстана напомнил, что факт нападения зарегистрирован в ЕРПП и начать уголовное дело по статье «Хулиганство», а самого подозреваемого водворили в СИЗО.

Казакбаев подчеркнул, что кыргызская сторона осуждает все случаи проявления агрессии на почве национализма.

«[Казакбаев] обращая внимание на то, что аналогичные бытовые случаи происходят и в России, подчеркнул, что единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Кыргызстане и не должно расцениваться как притеснение граждан по национальному и религиозному признаку», — говорится в сообщении МИДа.

Казакбаев подчеркнул, что «в Кыргызстане нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком». Он добавил, что по Конституции, русский язык – официальный язык в Кыргызстане и представлен во всех сферах жизнедеятельности.

Министр заверил своего российского коллегу, что в Кыргызстане будет продолжен курс на защиту статуса русского языка.

Нападение на сотрудницу MagicCity

Инцидент с нападением на девушку в центре развлечений MagicCity произошел в начале августа. Тогда в соцсетях распространилось видео, в котором пьяный мужчина напал на сотрудницу центра и ударил её калькулятором по голове. По словам администратора MagicCity Тимура Джунусова, мужчину не устроило то, что его сначала обслуживали на русском языке.

В милиции позже сообщили, что данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Была также назначена судмедэкспертиза.

Однако пострадавшая девушка «отказалась от прохождения освидетельствования, ссылаясь на незначительный нанесённый вред ее здоровью». Кроме того, назначили судебно-лингвистическую экспертизу и после нее будут решать вопрос о переквалификации досудебного производства.

Случай с нападением на девушку вызвал общественный резонанс. Высказались о нем и российские политики с призывом разорвать с Кыргызстаном торгово-экономические отношения.

Однако эксперты считают, что так политики лишь играют на публику перед выборами в парламент России.

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Позже стало известно, что российские власти приняли решение запретить на 10 лет въезд на территорию страны, напавшему на сотрудницу MagicCity кыргызстанцу.