Ошская милиция начала внутреннее расследование в отношении начальника №3 отделения ГОВД Оша, который напал на водителя, ехавшего по встречной полосе движения. В соцсетях раскритиковали его действия и потребовали увольнения.

Что произошло?

15 августа в социальных сетях распространилось видео с участием милиционера, который ехал по встречной полосе за рулем автомобиля марки Toyota Camry, в районе базара Тешик-Таш в Оше. Запись инцидента сохранился на видеорегистраторе автора видеоролика.

На записи можно увидеть, как водитель сделал замечание милиционеру, в ответ милиционер попытался ударить водителя и отобрать у него телефон. Что произошло дальше — неизвестно, так как видеозапись на этом месте прерывается.

После того, как видео стало вирусным в социальных сетях, инцидент вызвал бурные обсуждения. Интернет-пользователи писали комментарии, в которых говорилось, что милиционера «нужно уволить», что он «злоупотребляет служебным положением» и «позорит милицейскую форму».

Что говорят в милиции?

На видео автор ролика сообщает, что нападавший милиционер — начальник №3 отделения милиции ГОВД Оша, который был назначен на эту должность совсем недавно. Эту информацию подтвердили «Клоопу» в ГОВД Оша.

В милиции города Ош также сообщили, что милиционеру-нарушителю выписан штраф, на него составлен протокол. Также собранные в ходе расследования материалы будут отправлены в городскую прокуратуру для получения юридической оценки.

«При регистрации незаконных действий сотрудников правоохранительных органов, а также если они совершат действия, ставящие под сомнение звание сотрудника органов внутренних дел, они будут наказаны в соответствии с действующими законами», — сообщил пресс-секретарь ОВД города Ош Замир Сыдыков.