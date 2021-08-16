Пресс-служба МЧС 16 августа сообщила, что в селе Корумду Иссык-Кульского района около 00:47 произошло ДТП с участием трех машин.

ДТП. Фото: пресс-служба МЧС

По данным МЧС, в результате аварии погибли 2 человека: 31-летний мужчина и 20-летняя девушка.

Также в ДТП пострадали 8 человек — у них травмы различной степени тяжести. Постарадавших доставили в Чолпон-Атинскую горбольницу.

За июль месяц в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошел ряд крупных аварий со смертельным исходом.

Так, 22 июля в Кеминском районе Чуйской области в результате аварии погибли шесть человек.В милиции сообщили, что водитель одной из машин, которые врезались друг в друга, был пьян.

В тот же день на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты 22 июля столкнулись еще две машины — один из водителей был пьян. В результате ДТП погибли пять человек, еще десять пострадали.

На фоне этого президент Садыр Жапаров заявил, что обеспокоен увеличением количества ДТП, в которых погибают люди. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД и патрульной милиции Бишкека. Он поручил им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время то руководителям «придется уйти».